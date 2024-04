Plus de la moitié des entreprises prévoient d’adopter l’IA dans les deux prochaines années

avril 2024 par Carlos Salas, expert en cybersécurité chez NordLayer

Carlos Salas, expert en cybersécurité chez NordLayer affirme que l’adoption de l’IA dans les entreprises est à la fois prometteuse et préoccupante.

• 57% des organisations prévoient de mettre en œuvre des solutions d’IA.

• Deux tiers (66%) des organisations ont déclaré que leur budget informatique total augmentera en 2024.

• L’achat de solutions/services/applications de cybersécurité (61%) a représenté les investissements informatiques les plus importants parmi les entreprises en 2023.

L’intelligence artificielle (IA) est rapidement passée d’un concept de science-fiction à une technologie qui remodèle les entreprises du monde entier. Les organisations adoptent l’IA en raison de son potentiel d’augmentation de la productivité et d’amélioration des processus de prise de décision.

Selon l’enquête State of IT de Spiceworks menée en 2024, 57% des entreprises ont des projets concrets de mise en œuvre de solutions d’IA dans un avenir proche. En particulier, un quart de ces entreprises intègrent déjà l’IA dans leurs opérations, tandis que 32% se préparent à le faire au cours des deux prochaines années.

“L’adoption de la technologie IA dans tous les secteurs d’activité est à la fois prometteuse et préoccupante du point de vue de la cybersécurité. Si l’IA peut révolutionner les opérations commerciales et favoriser l’efficacité, elle introduit également de nouveaux vecteurs d’attaque et de nouveaux risques auxquels les organisations doivent être prêtes à faire face", déclare Carlos Salas, expert en cybersécurité chez NordLayer.

Investissement dans la cybersécurité

L’enquête 2024 State of IT a également interrogé les entreprises sur leur budget informatique. Deux tiers (66 %) des organisations ont déclaré que leur budget informatique total augmentera en 2024 par rapport à l’année dernière. Il est intéressant de noter que 4 % ont décidé de réduire leur budget informatique par rapport à l’année précédente, et que 30 % des entreprises ne prévoient aucun changement.

Pour plus de la moitié (52 %) des organisations, les principales raisons de l’augmentation du budget informatique sont la nécessité de mettre à niveau une infrastructure informatique obsolète et la priorité accrue accordée aux projets informatiques. Un autre facteur important pour 48 % des entreprises est l’augmentation des préoccupations en matière de sécurité.

L’étude menée par NordLayer en 2023 s’est également penchée sur la manière dont les entreprises dépensent leur budget informatique et de cybersécurité. L’achat de solutions/services/applications de cybersécurité (61 %) ainsi que la formation des employés à la cybersécurité (56 %) ont été les investissements informatiques les plus populaires parmi les entreprises l’année dernière.

L’étude a montré qu’un tiers des entreprises (35 %) s’apprêtaient à consacrer jusqu’à un quart de leur budget organisationnel aux besoins informatiques l’année dernière. Par ailleurs, 32 % des entreprises interrogées prévoyaient d’investir jusqu’à la moitié de leur budget. Seules 3 % des entreprises ont déclaré qu’elles ne prévoyaient pas d’investir dans la cybersécurité en 2023, la majorité d’entre elles étant des petites entreprises.

"Le fait que deux tiers des organisations augmentent leurs budgets informatiques pour 2024 est un signe encourageant que les entreprises reconnaissent le rôle que joue la technologie dans la stimulation de l’innovation et de la compétitivité. Alors que l’adoption de l’IA s’accélère, l’allocation de ressources adéquates à la cybersécurité sera cruciale pour protéger ces technologies de pointe et les données sensibles qu’elles traitent", déclare Salas.