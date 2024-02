OKwind choisit le SOC de Blue

février 2024 par Marc Jacob

OKwind est un acteur dans le domaine de la génération d’énergie dédiée à l’autoconsommation. L’entreprise est engagée pour permettre à tous (professionnels et particuliers) de gagner en autonomie énergétique. Grâce à une technologie de pointe, notamment des trackers solaires et des systèmes de gestion énergétique, OKwind s’efforce de concilier hautes performances, efficacité et respect de l’environnement.

Les trackers solaires d’OKwind surpassent les panneaux solaires classiques de 70%. Ils assurent une énergie stable et linéaire dans le temps avec la plus faible empreinte carbone du marché par kilowatt-heure produit. L’intelligence artificielle intégrée permet à chacun de piloter en temps réel sa production et sa consommation.

En quelques chiffres, OKwind c’est

+3200

clients

7

agences

210

collaborateurs

2000

trackeurs/an

Les enjeux

Les enjeux majeurs pour le groupe OKwind résident dans la détection des menaces et la protection des données stratégiques liées à leur pôle R&D. La nécessité de sécuriser un environnement informatique varié, a poussé OKwind à prendre des mesures progressives, mais décisives pour renforcer sa cybersécurité.

Pourquoi avoir choisi Blue ?

OKwind a opté pour l’offre complète du SOC de Blue Cyber, intégrant l’XDR SentinelOne, le Bastion informatique sur du CyberArk, et le SOC englobant le SIEM et le SOAR.

Leurs besoins étaient de protéger et sécuriser :

250 endpoints

Une dizaine de serveurs

Le réseau entre 7 agences

L’offre Blue s’est rapidement intégrée, offrant une solution complète, évolutive et facile d’utilisation.

Un exemple concret illustre l’efficacité du SOC : la détection d’un malware téléchargé par un collaborateur a permis une réaction rapide, démontrant que le SOC n’est pas seulement une solution de sécurité, mais aussi un outil de sensibilisation.

Le déploiement et les résultats

Le déploiement du SOC Blue chez OKwind a été géré de manière collaborative à travers des workshops. Ces ateliers ont permis d’identifier des cas d’usage, de détailler les besoins spécifiques d’OKwind et de sensibiliser les équipes aux différentes menaces et risques.

En conclusion, l’offre Blue a démontré sa facilité d’utilisation, sa complétude et son évolutivité chez OKwind. La collaboration étroite avec les équipes de Blue a renforcé la sécurité de l’entreprise et a contribué à sensibiliser la direction, faisant de la cybersécurité une épreuve surmontable et bénéfique pour l’ensemble de l’entreprise.

« Bien sûr, il peut y avoir l’arrêt de l’activité, mais il peut y avoir un désert de sécurité. Donc c’est réellement important d’avoir une confiance envers les prestataires qui nous accompagnent. »

Louis MAURICE

Président de OKwind