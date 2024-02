Aston Martin Aramco Formula One® Team pilote sa cybersécurité avec SentinelOne®

février 2024 par Marc Jacob

Aston Martin Aramco Formula One® Team a fait son retour en Formule 1 en 2021 et a annoncé SentinelOne comme son partenaire officiel en matière de cybersécurité. Aujourd’hui, l’écurie étend cette collaboration dans le cadre d’un accord pluriannuel plaçant SentinelOne pour assurer la sûreté, la sécurité et le succès du campus AMR Technology sur la piste et en dehors.

Dans le cadre de ce partenariat étendu, Aston Martin Aramco s’appuiera sur la plateforme SentinelOne Singularity™ - utilisée par Aston Martin Lagonda depuis 2018 - pour repenser son approche de la cybersécurité et protéger ses opérations dans un paysage de menaces en constante évolution.

Aston Martin Aramco doit gérer des quantités impressionnantes de données, élément vital pour l’équipe, via une infrastructure tentaculaire et complexe. Pour rester compétitif, toutes ces data doivent être entièrement sécurisées. En tant que partenaire officiel de cybersécurité, SentinelOne fournit des solutions alimentées par l’IA qui permettent à l’équipe de disposer d’une vision globale pour protéger chaque endpoint, appareil IoT et cloud workload avec une intelligence et une rapidité inégalées.

« SentinelOne est un excellent partenaire et nous sommes ravis d’étendre notre relation », a déclaré Clare Lansley, Chief Information Officer d’Aston Martin Aramco Formula One® Team. « Aujourd’hui, les cybercriminels agissent rapidement, et avec SentinelOne, en tant que partenaire officiel de cybersécurité, nous pouvons agir plus vite pour nous protéger contre les menaces. SentinelOne fournit à Aston Martin Aramco une plateforme puissante qui change la donne, car notre équipe repousse les limites de la performance, sachant qu’elle est protégée par les solutions les plus avancées. »

« Nous sommes heureux de réunir deux marques de premier plan et d’étendre le partenariat fructueux avec Aston Martin Aramco Formula One® Team », a déclaré Sally Jenkins, Chief Marketing Officer de SentinelOne. « Un nouvel ensemble de menaces toujours plus sophistiquées a émergé avec l’IA. Les cybercriminels l’utilisent pour mener des attaques à une vitesse sans précédent sur les entreprises. En tant que partenaire officiel de cybersécurité, nous pouvons placer l’écurie en pole position et atteindre de nouveaux sommets en matière de sécurité »

À propos de SentinelOne

SentinelOne est un leader de la cybersécurité autonome. Sa plateforme de cybersécurité Singularity™ détecte, prévient et répond aux cyberattaques à la vitesse de la machine, et permet aux entreprises de sécuriser les endpoints, les workloads dans le cloud, les conteneurs, les identités et les appareils mobiles et connectés au réseau avec rapidité, précision et simplicité. Plus de 11 500 clients, parmi lesquels des entreprises Fortune 10, Fortune 500 et Global 2000, ainsi que des gouvernements de premier plan, font confiance à SentinelOne pour sécuriser l’avenir dès aujourd’hui. Pour en savoir plus, consultez le site www.sentinelone.com.

A propos d’Aston Martin Aramco Formula One® Team

La marque emblématique Aston Martin a été fondée en 1913 par Lionel Martin et Robert Bamford, et a développé une succession d’automobiles ultra-luxueuses et performantes, dont l’emblématique Goldfinger DB5, la V8 Vantage, la Vanquish et la DBX 707 - l’un des SUV les plus rapides au monde.

L’incarnation du luxe et de la technologie britanniques sur la route, la migration vers les circuits de course s’est faite naturellement. La marque a remporté les 24 heures du Mans en 1959 et a brièvement participé à la Formule 1 en 1959 et 1960.

Aston Martin est revenue sur la grille de départ de la Formule 1 en 2021 sous la direction de l’entrepreneur canadien Lawrence Stroll. Depuis lors, l’équipe a investi massivement, ouvrant son nouveau campus technologique AMR à Silverstone au cours de l’été 2023 - la première nouvelle base d’une équipe de F1 depuis près de deux décennies. Une soufflerie de pointe devrait être opérationnelle en 2024. Le nouveau campus technologique contribue aux ambitions environnementales de l’équipe grâce à une meilleure isolation, une utilisation intelligente de la lumière naturelle et des panneaux solaires permettant d’alimenter le site en énergie.

Aston Martin a connu sa saison la plus réussie à ce jour en 2023, avec huit podiums et 280 points, pour terminer cinquième du championnat des constructeurs. Pour 2024, le double champion du monde Fernando Alonso et le Canadien Lance Stroll sont à la tête d’une équipe de pilotes soutenue par le pilote d’essai et de réserve Felipe Drugovich, Stoffel Vandoorne et l’ambassadeur de l’équipe Pedro de la Rosa.

En 2024, Aston Martin prendra également la piste dans le cadre de la F1® Academy, une série exclusivement féminine, avec la pilote suisse Tina Hausmann. Elle sera épaulée par la responsable de la F1® Academy d’Aston Martin Aramco et pilote ambassadrice, Jessica Hawkins, qui a testé l’une des voitures de F1 de l’équipe en 2023.

En dehors de la piste, Aston Martin Aramco a conçu sa plateforme Make A Mark - un engagement à faire avancer les choses grâce à l’influence de l’équipe et au profil de la Formule 1.

Make A Mark repose sur trois piliers fondamentaux : la durabilité, la communauté et l’inclusion - tous conçus pour promouvoir une culture de vie et de travail environnementale, inclusive et diversifiée, avec un programme qui soutient et éduque les jeunes, en particulier ceux issus de milieux divers et ethniques, afin de favoriser les opportunités de carrière dans le sport automobile et les STIM.

Les partenaires commerciaux responsables incluent Racing Pride pour promouvoir positivement l’inclusion LGBTQ+ dans le sport automobile, tandis que Spinal Track travaille avec l’équipe pour améliorer l’accessibilité et favoriser l’inclusion dans tout le sport. Un partenariat avec la Fondation Aleto propose un programme de leadership pour les jeunes étudiants issus de minorités ethniques qui souhaitent en savoir plus sur les possibilités offertes par le sport automobile. En janvier 2024, Aston Martin Aramco est devenue la première équipe de Formule 1 à se conformer à la norme ISO 50001 - une certification reconnue mondialement qui décrit les exigences pour améliorer l’efficacité et la performance énergétiques tout en réduisant la consommation et les coûts.