NTT DATA et Schneider Electric s’associent en matière d’IA

février 2024 par Marc Jacob

NTT DATA, fournisseur leader d’infrastructures et de services informatiques, et Schneider Electric, pionnier de la transformation numérique dans le domaine de la gestion et de l’automatisation énergétique, dévoilent une innovation conjointe pour exploiter toute la puissance de l’informatique en périphérie. Ce partenariat stratégique permet la création d’une solution qui intègre l’Edge, la 5G privée, l’IoT et les datacenters modulaires, offrant ainsi une connectivité incomparable et une prise en charge des exigences en matière de puissance de calcul des applications d’IA générative déployées en périphérie des réseaux.

L’offre conjointe combine l’Edge-as-a-Service de NTT DATA, qui inclut des capacités Edge-to-Cloud, de 5G privée et d’IoT entièrement managées, avec l’EcoStruxure de Schneider Electric, un datacenter modulaire qui fusionne des solutions d’OT aves les technologies IT les plus récentes. Cette association puissante permet aux entreprises de maximiser leur efficacité énergétique et de répondre aux exigences des tâches qui requièrent beaucoup de puissance de calcul, telles que la vision machine, la maintenance prédictive ou encore les applications alimentées par l’IA en périphérie.

Les clients ont désormais accès à une solution complète, qui inclut des datacenters en périphérie conçus spécifiquement pour la transformation numérique des installations isolées et des friches industrielles, des sites sur lesquels il est nécessaire de bénéficier d’une forte puissance de calcul. Cela nécessite la mise en place d’une infrastructure critique qui inclut l’alimentation en énergie, le refroidissement, des baies, ainsi que des systèmes de gestion spécialisés dans l’IoT et l’IA.

Cette mise sur le marché conjointe par les deux entreprises vise à satisfaire les exigences de leurs clients communs, dans le but de répondre à la demande d’entreprises qui cherchent à tirer avantage de la puissance de calcul en périphérie pour soutenir l’automatisation ou permettre la prise de décisions fondées sur les données. Selon le rapport Edge Advantage publié par NTT DATA, près de 70 % des entreprises sont en passe d’accélérer l’adoption de l’Edge afin de surmonter des défis essentiels à leur activité.

Dans le cadre de cette annonce, NTT DATA et Schneider Electric déclarent qu’elles sont en train de procéder au tout premier déploiement soutenu par la 5G privée d’un datacenter EcoStruxure pour le Marienpark Berlin. Ce site historique est voué à devenir un parc industriel leader dans le domaine de l’innovation. Le terrain s’étend sur plus de 30 hectares et le projet se concentrera sur le fait de fournir une connectivité et des expériences de puissance de calcul améliorées aux utilisateurs répartis sur l’ensemble du campus.

« Les écosystèmes d’innovation actuels au sein du Marienpark dépendent de plus en plus d’infrastructures technologiques spécifiques. Une puissance de calcul facilement accessible combinée avec une connectivité avancée représente un atout essentiel. Nous avons besoin d’un environnement innovant doté d’une telle infrastructure afin de satisfaire les demandes des futurs utilisateurs au sein de notre communauté, » commente Guido Schütte, Managing Director du Marienpark Berlin.

Initialement, NTT DATA et Schneider Electric ont débuté leur travail d’innovation en commun afin de tester la puissance de la 5G privée au sein de l’usine intelligente de Schneider Electric située à Lexington, aux Etats-Unis. Il s’agit de la première installation américaine à faire office de vitrine pour les usines intelligentes, tirant avantage de la 5G privée, de la connectivité IoT, de l’analyse de données en périphérie et de l’analyse prédictive afin d’atteindre ses objectifs en matière d’efficacité énergétique et de développement durable.

Cette collaboration répond aux défis liés aux applications de l’Industrie 4.0, en garantissant une connectivité fluide, une bande passante étendue et des connexions sécurisées avec de faibles temps de latence grâce aux datacenters en périphérie.