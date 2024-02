Euclyde Datacenters renforce et structure ses équipes

février 2024 par Marc Jacob

Thomas MURTIN est nommé Business Manager en charge du développement Ile de France.

Thomas Murtin bénéficie de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des infrastructures Cloud, Datacenter et Telecom. Après des débuts au sein d’un FAI de proximité Alsatis puis de NXO, il rejoint NeoTelecoms en 2013 (devenu Zayo) pour développer les ventes du marché indirect en France et à l’international. ll intègre ensuite Owentis en tant que Directeur d’Agence pour construire des solutions Cloud et HDS. C’est en Février 2024 qu’il décide de rejoindre Euclyde Data Centers.

Jeremy CHONG est nommé Business Manager région Grand Est

A ce poste, il est chargé de développer les parts de marché d’Euclyde Datacenters sur la région Est où la société est fortement implantée au travers de son site de Strasbourg. Il travaillera en étroite collaboration avec les clients et les partenaires pour positionner localement Euclyde Datacenters comme l’acteur de référence de son marché. Jeremy CHONG a évolué chez Syngenta, HP Enterprise, Dassault Systèmes, AirProtect Solution ou encore dernièrement IM Translate où il était auparavant Managing Director.

Caroline CAZANAVE, Head of Marketing & Communication France

Caroline apporte avec elle une riche expérience dans le domaine du marketing et de la communication, ayant travaillé avec plusieurs entreprises de renom (Virtualexpo, Jaguar Network, Valgo Groupe) au cours de sa carrière. Sa vision stratégique et son leadership éprouvé seront des atouts précieux pour Euclyde Datacenters alors que l’entreprise continue de se développer et de se renforcer sur le marché français et de s’ouvrir à l’Europe.

Caroline sera responsable de la supervision de toutes les initiatives de marketing et de communication de l’entreprise en France, y compris la stratégie de marque, les relations publiques, le marketing numérique et les événements. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction et du pôle affaire pour assurer une communication cohérente et efficace avec nos clients, nos partenaires et le public.