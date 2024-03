Nozomi Networks nomme Kevin Isaac au poste de Chief Revenue Officer

mars 2024 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. annonce la nomination de Kevin Isaac au poste de Chief Revenue Officer (CRO). Dans le cadre de cette nouvelle fonction, M. Isaac prendra en charge tous les aspects liés à l’augmentation du chiffre d’affaires et aux stratégies de vente à l’échelle mondiale. L’objectif est de répondre à la demande croissante et rapide du marché, qui sollicite les solutions de Nozomi Networks pour protéger les infrastructures critiques.

Kevin Isaac est un expert renommé à l’échelle mondiale dans les domaines de la stratégie commerciale, du leadership, des canaux et partenariats, de la stratégie organisationnelle, de l’opérationnel et de la cybersécurité. Fort d’une expérience de 25 ans dans des postes de direction au sein d’organisations mondiales de cybersécurité, il a notamment occupé les fonctions de Chief Revenue Officer chez Forcepoint, Vice-Président Senior chez Symantec et Vice-Président Senior chez Sophos. Tout au long de sa carrière, il a réalisé d’excellentes performances commerciales et a laissé un héritage de leadership solide, diversifié et dynamique.

Kevin Isaac rejoint Nozomi Networks suite à l’annonce, la semaine dernière, d’une levée de fonds en série E de 100 millions de dollars. À ce jour, Nozomi Networks assure la protection de plus de 105 millions d’appareils OT, IoT et IT dans des milliers de déploiements à travers le monde. Depuis le lancement de son produit phare Vantage en 2021, l’entreprise a enregistré une croissance organique de cinq fois ses revenus récurrents annuels.