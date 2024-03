ASSA ABLOY Global Solutions lancement la marque ALCEA

mars 2024 par Marc Jacob

ASSA ABLOY Global Solutions annonce que son offre dédiée aux infrastructures critiques s’articulera autour d’ALCEA en tant que marque principale. La société française ALCEA SA est issue de l’industrie des solutions de sûreté depuis 1995 et a été rachetée par ASSA ABLOY Global Solutions en 2022.

L’inauguration de cette nouvelle marque symbolise le début d’un voyage destiné à établir ALCEA en tant que pionnier dans la conception et la fourniture d’une solution de sûreté globale pour les infrastructures critiques à travers le monde.

En intégrant les produits, solutions et services d’ASSA ABLOY, ALCEA, ABLOY et d’autres entreprises tierces, ALCEA renforce la position de Global Solutions en tant que concepteur et fournisseur de solutions uniques, devenant ainsi le partenaire de confiance des industries des infrastructures critiques à l’échelle mondiale.

Positionner ALCEA en tant que marque phare pour les offres d’infrastructures critiques permet de transmettre un message plus ciblé, clarifiant ainsi son identité. La marque continuera à maintenir et à étendre les niveaux de service pour les clients, en mettant davantage l’accent sur les solutions de sûreté personnalisées et modulaires.

Les spécialistes sectoriels d’ALCEA mettent à profit leurs connaissances approfondies en fournissant des solutions et des produits personnalisables à des secteurs tels que l’eau, l’énergie, les télécommunications, les transports, les mines, le pétrole et le gaz. ALCEA propose une solution globale de sûreté optimisée, comprenant le contrôle d’accès, la gestion des visiteurs, les solutions de verrouillage, la détection intrusion, la gestion électronique des clés et des ressources ainsi que la vidéoprotection. Ces solutions sont modulaires pour répondre aux besoins de sûreté, autonomes ou intégrées de manière transparente dans des configurations existantes. Conçues pour améliorer à la fois la sûreté et l’efficacité opérationnelle, les solutions ALCEA sont soutenues par une expertise industrielle approfondie et une approche centrée autour du client, garantissant une adaptabilité aux exigences futures.