Netskope annonce un SASE d’entreprise

janvier 2024 par Marc Jacob

Netskope enrichit sa famille d’offres SASE monofournisseur avec une nouvelle référence destinée aux entreprises de taille intermédiaire (midmarket) et aux fournisseurs de services managés (MSP — Managed Services Providers) qui servent ce segment de marché. En développant de façon régulière son portefeuille de solutions SASE, Netskope et ses partenaires sont en mesure de proposer une gamme de capacités SASE monofournisseur à des entreprises de dimensions et d’environnements technologiques variés, qu’il s’agisse des sociétés de taille moyenne ou des grands comptes qui exigent des fonctionnalités SASE avancées, que d’autres éditeurs de solutions SASE complètes ne peuvent leur offrir.

En dépit de leurs moindres dimensions, les entreprises intermédiaires sont confrontées aux mêmes problèmes de connectivité et de cybersécurité que les grandes structures. Résultat, elles se trouvent dans l’obligation de déployer et d’administrer une panoplie complète d’outils de sécurité et de connectivité, qui se traduit par une complexité inutile et l’explosion des coûts de maintenance, bien au-delà de leur budget et des possibilités de leurs équipes IT.

De plus, les défis que doivent relever ces entreprises sont exacerbés par les limites des technologies de sécurité traditionnelles, ainsi que par le manque d’options de sécurité avancées que proposent la plupart des prestataires de services SASE monofournisseur. Selon le rapport Gartner® 2023 Critical Capabilities Report for Single-Vendor SASE, « toutes offres confondues, la plupart des fournisseurs offrent de solides capacités de connectivité et de sécurité pour les filiales. Toutefois, le niveau des fonctions de sécurité avancées de ces offres s’avère insuffisant pour la plupart des entreprises. »

La nouvelle solution Netskope SASE destinée au midmarket apporte le même niveau de performances, de fiabilité et fonctionnalités de sécurité avancées que les offres Netskope SASE jusqu’alors réservées aux grandes entreprises, dans un package simple et prêt à être utilisé, qui inclut :

● Les capacités de protection des données et de neutralisation des menaces mises au point par Netskope à l’attention des grandes entreprises sont immédiatement opérationnelles.

● Simplification du déploiement et de l’administration des politiques de mise en réseau et de sécurité à partir d’une console de gestion unifiée facile à utiliser ; mise à disposition du premier client SASE unifié du marché.

● Le Borderless SD-WAN contextuel de Netskope et la couverture réseau mondiale assurée par le cloud privé Netskope NewEdge maximisent l’agilité et les performances du réseau en tous lieux.

Conscient que nombre d’entreprises du midmarket préfèrent externaliser l’administration de leur réseau et de leur sécurité, Netskope a conçu cette nouvelle offre SASE en pensant à ses principaux partenaires spécialisés dans la prestation de services managés. Les fonctionnalités critiques de cette plateforme telles que la prise en charge du mode multi-tenants ont été intégrées pour permettre aux MSP de déployer et gérer l’architecture SASE de Netskope facilement et à l’échelle pour un large éventail de clients.

Netskope continue d’élargir son offre SASE et fournit à présent la gamme d’options SASE monofournisseur la plus complète du marché afin de répondre aux exigences des entreprises de toutes tailles, des PME aux grands comptes qui cherchent à consolider leur environnement multifournisseur sans rogner sur les capacités avancées de connectivité et de sécurité. Par ailleurs, Netskope continue également de renforcer et d’étendre ses partenariats avec des fournisseurs de services managés du monde entier tels que BT, Deloitte, Orange, Telefonica, Telstra ou Wipro.

La nouvelle solution Netskope SASE pour les entreprises de taille intermédiaire est désormais disponible.

