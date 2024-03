N-able, Inc. présente la formation en ligne gratuite Cove « Master of Disaster Recovery »

mars 2024 par Marc Jacob

N-able, Inc. présente la formation en ligne gratuite Cove « Master of Disaster Recovery », dont le but est d’aider les MSP du monde entier à se préparer à réagir en cas de sinistre.

Proposée gratuitement aux MSP, la formation utilise la fonctionnalité de reprise après sinistre fournie en tant que service (DRaaS) de Cove pour transmettre des connaissances et des compétences fondamentales à la communauté de MSP en cas de violation de données. Les formations ont lieu sur GoToWebinar toutes les deux semaines et de façon continue.

Gestion parfaite de la DRaaS proactive

À l’heure d’une montée en force des cybermenaces et des sinistres imprévisibles, la formation Cove « Master of Disaster Recovery » est une ressource extrêmement précieuse. Contrairement aux programmes de formation traditionnels payants, qui peuvent prendre des jours ou des mois aux MSP, la formation Cove vous transmet, en 60 minutes environ, des informations clés sur la reprise après sinistre et la manière de se préparer au mieux en cas de problème.

Chris Groot, responsable de Cove Data Protection chez N-able, explique : « Le moment le moins opportun pour se renseigner sur la reprise après sinistre, c’est bien pendant un sinistre ! C’est pour cette raison que nous avons mis au point une formation gratuite permettant aux MSP de mieux se préparer et d’agir en bonne intelligence et rapidement en cas de sinistre. La formation Cove « Master of Disaster Recovery » propose un cadre d’apprentissage en direct, concret et immersif qui renforce la confiance et l’expérience des MSP afin qu’ils puissent mettre en œuvre des bonnes pratiques, et notamment sur la manière de concevoir et de proposer une reprise après sinistre proactive en tant que service. »

La formation Cove « Master of Disaster Recovery » permet également aux MSP de mettre en place un environnement de récupération en local dans un environnement Hyper-V, VMware ESXi ou dans Microsoft Azure. On retrouve des prérequis clés en lien avec la récupération et des recommandations sur ce sujet, pour que les MSP disposent des connaissances fondamentales qui leur permettront de prendre les décisions les plus judicieuses en amont. La formation explique également comment éviter les erreurs et les écueils les plus communs qui entraînent généralement des problèmes de reprise.

Formation Cove « Master of Disaster Recovery » : sujets clés

Transmission de savoir : la formation Cove « Master of Disaster Recovery » met l’accent sur la transmission aux participants de connaissances élémentaires sur la reprise après sinistre et d’une expérience pratique sur la mise en place d’un environnement de récupération avec Cove.

Praticité pour les MSP les moins disponibles : sachant que les MSP manquent souvent de temps, cette masterclass propose une expérience d’apprentissage rapide et efficace. Les MSP peuvent découvrir en moins d’une heure les notions clés de la reprise après sinistre et la manière de configurer un environnement Cove de récupération.

Mise en pratique de Cove : cette masterclass fait appel au cadre Cove de reprise après sinistre proposé par N-able pour présenter la manière dont la récupération de données peut être réalisée en local dans un environnement Hyper-V ou VMware ESXi ou dans Microsoft Azure, et ainsi mettre en pratique les fonctionnalités de Cove.

Préparation en cas d’attaque par ransomware : cette masterclass presse les MSP de se préparer suffisamment afin de ne pas être pris au dépourvu en cas d’attaques par ransomware, lesquelles sont monnaie courante de nos jours. La formation permet aux MSP de gagner en confiance sur leurs capacités de récupération et les dote des outils nécessaires pour faire face à des menaces en constante évolution.