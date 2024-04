CentraleSupélec Exed et l’IRT SystemX lancent le Mastère Spécialisé® en Intelligence Artificielle (IA) de Confiance

avril 2024 par Marc Jacob

L’intégration des systèmes d’IA dans les produits et services est un enjeu de compétitivité industrielle et économique. Mais, pour en faciliter l’adoption, cette intégration doit nécessairement se fonder sur des attributs de confiance (fiabilité, explicabilité, robustesse, transparence, éthique, etc.). La montée en compétences dans ce domaine est un enjeu de compétitivité au niveau mondial comme cela a été mis en évidence, dès 2020, par le programme Confiance.ai qui regroupe près d’une cinquantaine de partenaires industriels et académiques autour de ce défi.

Pour répondre à ce besoin, CentraleSupélec et l’IRT SystemX ont décidé de proposer une formation de premier plan, ancrée dans la réalité des défis industriels autour de l’IA de confiance. Elle vise à accompagner une nouvelle génération de professionnels dans la conception, le développement et le déploiement des solutions d’IA de confiance dans l’industrie et les services. Ce partenariat s’appuie sur l’expertise académique de CentraleSupélec Exed et le savoir-faire de l’IRT SystemX dans le développement de solutions innovantes et fiables en matière d’IA.

Organisée sur une année à raison d’une semaine de cours par mois, son programme mêle théorie et pratique, avec des modules dispensés par des experts renommés et des professionnels expérimentés. Les participants auront l’opportunité d’explorer des sujets tels que : l’éthique de l’IA, la transparence et la sécurité des systèmes intégrant de l’IA, ou encore la fiabilité, l’explicabilité et la robustesse des algorithmes.

« Nous sommes ravis de lancer ce Mastère Spécialisé® en intelligence artificielle de confiance, qui représente un engagement fort de CentraleSupélec envers le développement d’une IA éthique et responsable. Ce programme vise à former les leaders de demain, conscients des enjeux sociaux et techniques liés à l’IA, et capables de concevoir des solutions novatrices tout en garantissant la confiance et la sécurité », déclare Céline Précis, Directrice Executive de CentraleSupélec Exed.

« La confiance dans les systèmes intégrant des composants d’IA est un défi multidisciplinaire qui nécessite une collaboration étroite entre les experts en IA, les ingénieurs système, les développeurs logiciels, les spécialistes de la sûreté de fonctionnement, de l’optimisation, etc. C’est en combinant ces différentes expertises, représentées à CentraleSupélec Exed et à l’IRT SystemX - qui coordonne le programme Confiance.ai - que nous avons initié la création de ce Mastère spécialisé®. Les différentes formes d’IA, qu’elles soient symboliques, numériques, hybrides ou génératives, seront au cœur des systèmes de demain, et ce Mastère permettra d’étendre les compétences des différents métiers concernés – data scientist, ingénieur système ou intégrateur logiciel – pour répondre aux défis de demain », ajoute Loïc Cantat, Responsable de l’équipe Science des données et IA au sein de l’IRT SystemX.

Le mastère débutera en septembre 2024. Les inscriptions sont désormais ouvertes jusqu’au 19 août 2024. Eligible au CPF, le montant de la formation est de 20 000€ HT.