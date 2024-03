Mimecast annonce une offre de protection des solutions Microsoft SharePoint et OneDrive

Mimecast annonce le lancement de la solution Mimecast® Protection for Microsoft SharePoint et OneDrive. Suite au lancement l’année dernière de Mimecast® Protection for Microsoft Teams, ces nouvelles offres permettent aux clients de Mimecast de travailler en toute sécurité sur les espaces de travail d’aujourd’hui, au sein desquels les outils de collaboration sont essentiels.

La sécurité des e-mails reste le principal point d’entrée des acteurs malveillants dans une organisation. L’édition 2024 du rapport « State of Email and Collaboration Security » de Mimecast, qui sera prochainement disponible, révèle ainsi que 70% des professionnels de l’informatique et de la cybersécurité estiment que les outils de collaboration représentent de nouvelles menaces urgentes pour leur organisation. L’expansion des solutions de sécurité de la collaboration de Mimecast aidera les entreprises à faire face à cet enjeu et à protéger efficacement leurs employés sur l’ensemble des plateformes de communication.

Ces nouvelles capacités permettront aux employés de stocker, partager et collaborer sur des documents en toute sécurité au sein des plateformes SharePoint et OneDrive. Grâce à une analyse en temps réel et une analyse continue des fichiers récemment édités, les solutions de Mimecast contribuent à éliminer les contenus dangereux des environnements informatiques tout en se défendant contre les menaces « zero-day ».

La solution Mimecast Collaboration Security protège les solutions Microsoft Teams, OneDrive et Sharepoint avec une unique offre, facile à gérer.

Le produit est disponible au niveau mondial pour les clients de la solution cloud intégrée de sécurité des e-mails.