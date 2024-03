Stormshield lance deux nouvelles gammes de pare-feux

mars 2024 par Marc Jacob

Bien que les entreprises aient conscience des risques et déploient de plus en plus de produits de sécurité pour protéger leurs infrastructures métiers et leurs utilisateurs, les cyber attaquants persistent et arrivent encore parfois à leur fin. Ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs : une augmentation en nombre et en complexité des applicatifs, une augmentation des incidents, la dépérémétrisation des systèmes (cloud, on prem), la difficulté à recruter et conserver des experts et les enjeux de plus en plus grand liés à l’intégration des technologies numériques dans notre vie.

Face à ces menaces et ces infrastructures complexes et diversifiées, Stormshield mobilise son expertise au service de ses clients pour réduire les risques et accroître l’efficacité opérationnelle dans le domaine de la cybersécurité.

Après avoir lancé ses plateformes évolutives SN-M-Series, en juin 2022 et SN-S-Series, en mars 2023, toutes deux dédiées aux petites entreprises, agences et sites distants, Stormshield présentera en avant-première au forum InCyber ses nouvelles gammes SN-L-Series et SN-XL-Series.

Dotée d’une performance VPN élevée pour connecter télétravailleurs et bureaux distants, la gamme SN-L-Series cible principalement les grands sites d’entreprises et les centres distribués (petits centres de données à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise), mais répond également aux besoins de scalabilité présents et futurs d’entreprises de toutes tailles.

La gamme SN-XL-Series, quant à elle, répond aux grandes entreprises et organisations souhaitant sécuriser leurs datacenters, ou encore construire un réseau SD-WAN avec leurs succursales.

Par ailleurs, au-delà des traditionnels besoins de VPN pour des connexions distantes sécurisées, ces nouvelles gammes permettent de fournir un ZTNA (Zero Trust Network Access) aux institutions (ministères, offices, ambassades…) et aux grandes organisations.