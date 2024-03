Micro-segmentation et partitionnement de données

mars 2024 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

Ainsi, même si malgré toutes les mesures de sécurité que vous avez prises, un attaquant parvient à pénétrer dans votre réseau, il ne pourra jamais récupérer la totalité des données d’une personne mais seulement une partie et il ne pourra rien en faire.

Les conséquences du vol de données personnelles par des tiers peuvent être désastreuses.

L’effet financier immédiat est le montant de la rançon qui vous sera demandé pour les récupérer et même sans savoir si leur confidentialité est sauvegardée.

À moyen et long terme, l’effet sera encore plus important. L’image ternie de votre activité entraînera une perte de confiance de vos clients et leur désaffection. Cela dissuadera également des clients potentiels de faire affaire avec vous, ce qui pourrait à terme conduire à la cessation de votre activité professionnelle.

La segmentation de votre réseau, sa micro-segmentation et le cloisonnement de vos données clients sont la clé du succès de votre activité professionnelle.

PT SYDECO est votre meilleur allié. Le SYSTEME DE PROTECTION INTEGRE ARCHANGEL 2.0 qui défend votre réseau contre les attaques externes et internes, crée la segmentation et la micro-segmentation dont vous avez besoin et vous aide à partitionner vos données en toute sécurité.