Mandy Andress, Elastic commente le Data Privacy Day

janvier 2024 par Mandy Andress, Responsable de la Sécurité Informatique d’Elastic

“ La protection de la vie privée et le contrôle des données étant des domaines de plus en plus importants, la protection des données personnelles - ainsi que l’adaptation aux nouvelles technologies et méthodes de traitement des données - devrait être une priorité absolue pour les entreprises. Les réglementations en matière de protection des données existent depuis un certain temps déjà au sein de l’Union Européenne, et elles se développent rapidement à l’échelle mondiale. Il en va de même pour la sécurité : la protection de la vie privée et le respect des exigences de conformité sont de plus en plus importants pour garantir la sécurité des données.

Le respect des réglementations en matière de protection des données commence par la compréhension des flux de données et la mise à jour des inventaires, d’autant plus que les environnements data modernes sont de plus en plus complexes et décentralisés. Cela s’étend également à la gestion des risques liés aux tiers. Les organisations doivent travailler avec leurs fournisseurs pour s’assurer qu’ils abordent la sécurité des données de la même manière, au moment où les partenariats et les intégrations deviennent de plus en plus omniprésents.

En outre, la souveraineté des données constitue un aspect de plus en plus important de la confidentialité des données et introduit de nouveaux défis pour les équipes informatiques qui doivent maintenir une visibilité et des capacités d’analyse holistiques de leurs données, tout en les conservant dans leur zone d’origine géographique. Les menaces étant de plus en plus globales et les données de plus en plus locales, il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens pour concilier ces perspectives contradictoires. Concrètement, cela signifie fournir aux utilisateurs l’architecture qui leur permet d’avoir un contrôle juridictionnel total sur leurs données dans le pays où elles se trouvent, tout en étendant leurs capacités d’analyse sur l’ensemble de leurs données, et ce, à l’échelle mondiale.”