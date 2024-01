Lumen choisit Atos pour un contrat pluriannuel de modernisation de son mainframe

janvier 2024 par Marc Jacob

La solution mainframe-as-a-service offre à Lumen une évolutivité mainframe comparable à celle d’un cloud offrant des prestations de bout en bout, de la puissance de calcul à la gestion des services et à l’innovation. La facturation à la consommation permet à Lumen d’ajuster le service en fonction de l’évolution de ses besoins en capacité. Atos fournira également une assistance matérielle, logicielle et technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que des services de surveillance et d’exploitation.

Lumen et Atos migreront les workloads mainframe dans le Hub d’Atos au cours d’une migration par phases afin de maintenir les niveaux de service à tout moment.

Michael Grunberg, Directeur Amérique du Nord, Tech Foundations, Atos, a déclaré : « en transformant le mainframe de Lumen, nous apporterons à l’entreprise de la sécurité, de l’agilité et la possibilité d’innover tout en soutenant ses objectifs de transformation commerciale. Nous sommes impatients d’approfondir notre relation et de créer des opportunités pour étendre notre collaboration à l’avenir. »

Chad Naeger, Directeur des Systèmes d’Information, Lumen, a déclaré : « Notre mainframe est au centre de notre système informatique et de nos activités. Il exige le plus haut niveau de stabilité et de sécurité pour assurer nos opérations. Nous avons confié à Atos la modernisation de notre environnement mainframe, confiants dans leur expertise, leur expérience et leur capacité à mener à bien nos objectifs de transformation. »

Atos compte plus de 45 ans d’expérience dans le domaine des mainframes et fait partie des Global IBM Platinum et Global Strategic Business Partners depuis plus de 20 ans. Atos a été reconnu comme un leader dans ce domaine par Information Services Group (ISG) en juillet 2023 pour la deuxième année consécutive.

Lumen dispose de l’un des réseaux les plus vastes et les plus étendus au monde. De la connectivité métropolitaine au transport de données longue distance en passant par les capacités de cloud, de sécurité et de services gérés, Lumen répond aux besoins de ses clients aujourd’hui et à mesure qu’ils construisent l’avenir. Ces services ne seront fournis qu’aux opérations américaines de Lumen.