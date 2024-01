Eviden Supporteur Officiel en services et opérations de Cybersécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

janvier 2024 par Marc Jacob

Eviden, la ligne d’activités d’Atos leader dans la cyber sécurité, et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 officialisent aujourd’hui leur partenariat. Eviden devient ainsi Supporteur Officiel en services et opérations de cybersécurité pour l’événement. Dans la continuité du plan de transformation du groupe Atos, la marque Eviden est désormais positionnée sur tous les sujets de cybersécurité, dans le cadre du partenariat local.

Dans le but de sécuriser numériquement les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Eviden prend en charge la fourniture de produits et services de cybersécurité, la planification et préparation en matière de cybersécurité, ainsi que les opérations de cybersécurité.

Tony Estanguet, Président de Paris 2024, commente : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Eviden, qui possède une grande expérience en matière de cybersécurité. Les équipes d’Eviden mettront en œuvre de nombreuses solutions permettant de lutter contre les menaces, pour aider Paris 2024 à répondre aux défis du sport à l’heure du numérique et sécuriser la livraison des Jeux Olympiques et Paralympiques. »

Yannick Tricaud, Directeur Europe Centrale, du Sud, Moyen-Orient et Afrique chez Eviden, Groupe Atos ajoute : « Nous remercions le Comité d’Organisation de Paris 2024 pour sa confiance et sommes fiers d’être supporteur officiel en services et opérations de cybersécurité. Capitalisant sur notre position de numéro 1 en matière de cybersécurité en Europe, nous sommes idéalement positionnés pour assurer la sécurité numérique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Combinant nos services de prévention de protection et de surveillance en temps réel pour neutraliser les cyber-menaces qui pourraient avoir un impact sur les compétitions, nous soutiendrons Paris 2024 dans sa mission d’accueillir des Jeux sécurisés. »

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Eviden, partenaire CyberSécurité de référence, fournit une solution intégrée de cybersécurité pour l’ensemble du périmètre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, incluant des services avancés basés sur l’intelligence artificielle comme AIsaac, plateforme de cybersécurité de nouvelle génération dédiée à la détection et la réponse, et opère le centre de détection et de correction des évènements de sécurité pour l’ensemble du système d’information.

