Lookout entdeckt fortschrittliches Phishing-Kit, das US-Bundesbehörden und Kryptowährungsbörsen ins Visier nimmt

Februar 2024 von Lookout

Lookout, Inc. gab heute die Entdeckung eines fortschrittlichen Phishing-Kits namens CryptoChameleon bekannt, das Taktiken einsetzt, um Kryptowährungsplattformen sowie die US-Bundesbehörde Federal Communications Commission (FCC) über Mobilgeräte anzugreifen. Die FCC ist eine U.S. Bundesbehörde, die den zwischenstaatlichen und internationalen Kommunikationsverkehr über Kabel, Radio, Fernsehen, Satellit und Draht reguliert. Obwohl die beabsichtigten Ziele hauptsächlich in den USA ansässige Benutzer von Kryptowährungen und Single Sign-On (SSO)-Diensten sowie Mitarbeiter von Binance und Coinbase sind, überwacht Lookout weiterhin mögliche direkte Auswirkungen außerhalb der USA, einschließlich Europa.

Mit dem CryptoChameleon-Phishing-Kit nutzen die Täter Textnachrichten und Sprachanrufe, in

denen sie sich persönlich an das Opfer wenden, um ein Gefühl des Vertrauens aufzubauen und

die Opfer zu ermutigen, dem Angriff zu folgen. Dieser Ansatz resultierte in einer hohen

Erfolgsquote für die Angreifer, was zum Abfang von qualitativ hochwertigen Daten wie

Benutzernamen, Passwörtern, Passwort-Reset-URLs und sogar Lichtbildausweisen geführt hat.

Lookout-Kunden, die Phishing Content Protection (PCP) nutzen, waren vor CryptoChameleon

geschützt.

Mit diesem neuen Phishing-Kit werden Verfahren nachgeahmt, die von der cyberkriminellen

Gruppe Scattered Spider verwendet wurden. Die Akteure hinter dem Kit haben erfolgreich

Seiten für Lösungen wie Okta, Outlook und Google dupliziert, was bedeutet, dass jede

Organisation, die diese Lösungen als SSO-Anbieter nutzt, damit angegriffen werden kann.

Basierend auf Gesprächen, die das Lookout Security Research Team mit mehreren

Opfern geführt hat, verwendet CryptoChameleon Telefonnummern und Websites, die

legitim erscheinen und das Support-Team eines echten Unternehmens widerspiegeln. Obwohl

CryptoChameleon ähnliche Taktiken verfolgt, gibt es genügend Unterschiede, um darauf

hinzuweisen, dass dies wahrscheinlich nicht Scattered Spider ist, das das Kit betreibt, sondern

möglicherweise eine andere kriminelle Gruppe oder eine Reihe von Einzeltätern.

Diese Art von Angriff beobachtet und analysiert Lookout genau, da sie immer häufiger

vorkommt und zunehmend verbreitet wird. Mit mehr Unternehmensdaten, die in der Cloud

gespeichert sind, und einer Veränderung in der Art und Weise, wie Benutzer mit diesen Daten

interagieren, nutzen immer mehr böswillige Akteure Social Engineering, um das Mobiltelefon

legitimen und sofortigen Zugriff auf wichtige Unternehmensdaten ermöglichen, als Teil der

legitimen und sofortigen Zugriff auf wichtige Unternehmensdaten ermöglichen, als Teil der

modernen Cyber-Kill-Chain. Tatsächlich zeigen die Daten von Lookout, dass im Jahr 2023

zwischen 23% und 26% der mobilen Benutzer jeden Quartal mindestens auf einen

Phishing-Link getippt haben. Die Entdeckung von CryptoChameleon stellt eine weitere

bedeutende Veränderung in der fortlaufenden Entwicklung dieser Kill-Chain dar.

’Wir beobachten einen Trend, dass finanziell motivierte Bedrohungsakteure - die normalerweise

Kryptowährungen und direkten Finanzbetrug ins Visier nehmen - in die Verletzung von

Unternehmens- und Regierungsorganisationen für Lösegeld eindringen’, sagte David

Richardson, Vice President of Endpoint and Threat Intelligence bei Lookout. ’Wir fordern

Benutzer von Kryptowährungen und Single-Sign-On sowie Organisationen auf, Maßnahmen

zum Schutz ihrer Geräte, ihrer Arbeits- und persönlichen Daten zu ergreifen.’

Höhepunkte von CryptoChameleon:

● Das Phishing-Kit fordert das Opfer zunächst auf, eine Captcha-Abfrage mit hCaptcha

abzuschließen. Dies ist eine Taktik, die verhindert, dass automatisierte Analysetools die

Phishing-Website durchsuchen und identifizieren.

● Im Gegensatz zu typischen Phishing-Kits, die versuchen, Anmeldeinformationen so

schnell wie möglich zu sammeln, ist CryptoChameleon sich der modernen

Sicherheitskontrollen bewusst, die Organisationen wie die Mehr-Faktor-Authentifizierung

implementiert haben, und ermöglicht es böswilligen Akteuren, entsprechend zu

reagieren.

● Während die Version von CryptoChameleon, die auf die FCC abzielt, standardmäßig die

spezifische Okta-Seite der FCC imitiert, kann das Kit viele verschiedene Marken und

Authentifizierungsprozesse von Unternehmen imitieren.

● Lookout hat auch Okta-Imitationsseiten gefunden, die auf Mitarbeiter von Binance und

Coinbase abzielen, aber die Mehrheit der Websites scheint Benutzer von

Kryptowährungen und SSO-Diensten anzusprechen.

● Basierend auf den Merkmalen der Phishing-Websites hat Lookout-Forscher über 250

Phishing-Websites mit diesem Kit identifiziert, und es werden täglich weitere gefunden.

● Seit der erstmaligen Entdeckung des Phishing-Kits hat Lookout Hinweise darauf

gefunden, dass Hunderte von Opfern von dem Angriff betroffen waren.

Lookout Mobile Endpoint Security-Kunden waren seit vor der Entdeckung im Februar 2024 vor

diesen Phishing-Websites geschützt, basierend auf Erkenntnissen aus Parallelen und ähnlicher

Infrastruktur früherer Angriffe. Lookout wird weiterhin das allgemeine Verhalten und die

Techniken dieser und anderer krimineller Gruppen verfolgen, um Schutz vor zusätzlichen

Websites zu gewährleisten, die dieses Kit verwenden, und wird den Schutz für Kunden bei

Bedarf automatisch aktualisieren.