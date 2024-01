"Les outils de la conformité RGPD et du DPO" par Fabrice Mattatia disponible aux Editions Eyrolles

janvier 2024 par Marc Jacob

La protection des données personnelles n’est pas seulement une « formalité administrative » de plus : désormais incontournable, elle peut conditionner la survie de vos projets, ou même, de votre entreprise. Inversement, la conformité au RGPD diminue votre risque de subir une cyberattaque ou une plainte de clients mécontents. Elle constitue un avantage concurrentiel et valorise votre entreprise.

Comment faire pour être conforme aux multiples exigences légales ? Dans la continuité du Manuel de survie du RGPD, du même auteur chez Eyrolles, il expose les méthodes de travail et les mesures organisationnelles à mettre en place pour atteindre et gérer la conformité au RGPD, sans oublier la formation, le statut, les missions et les fonctions opérationnelles du DPO. Ce manuel pratique est agrémenté de nombreux cas concrets commentés, de modèles et des derniers éléments de jurisprudence.