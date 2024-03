Les 3 promesses de l’Identity Factory pour une DSI

mars 2024 par Memority

L’entreprise est par nature évolutive. Elle se transforme au gré des opportunités de marché, du contexte géopolitique et de son time-to-market. Parce que l’avenir reste incertain, il est nécessaire de mettre en place les conditions qui permettent de créer les services et les produits de demain, d’optimiser les modes de fonctionnement actuels, tout en apportant les conditions de la résilience. La cybersécurité doit contribuer à accélérer la transformation des entreprises, et l’identité numérique est un formidable vecteur de cette transformation.

L’Identity Factory au service du développement et de la création de valeur

En deux mots, les objectifs principaux des Directions des Systèmes d’Information (DSI) sont de moderniser le fonctionnement de l’entreprise par l’industrialisation des process et la rationalisation des coûts.

Memority conçoit l’Identity Factory comme une usine à proposer des services aux applications autour de l’identité numérique, pour tous les cas d’usages (employés, partenaires, clients et objets connectés). C’est là tout l’enjeu majeur des DSI aujourd’hui : répondre aux besoins actuels tout en se positionnant déjà comme un accélérateur des besoins futurs.

En effet, une plateforme unique de gestion des identités offre à la DSI une vue à 360° des activités liées au système d’information de son organisation, lui permettant une supervision centralisée et maîtrisée. Les bénéfices sont nombreux : rationalisation des outils et des coûts, mais aussi des compétences et gestion maîtrisée, grâce à un reporting sur-mesure en temps réel.

« Positionner l’identité numérique au cœur de la gouvernance des entreprises permet à la fois d’industrialiser les services numériques existants – en remplaçant les systèmes dédiés –, et de déployer de nouveaux services et cas d’usage, vecteurs de croissance. Si l’entreprise souhaite améliorer sa chaîne de valeur en renforçant la collaboration avec ses partenaires, la mise en place d’une Identity Factory lui permet de fluidifier l’accès à l’information et aux ressources, tout en optimisant la sécurité. L’Identity Factory Memority apporte également la scalabilité nécessaire au suivi de l’évolution des services. D’un point de vue business, nos clients peuvent associer les chiffres de ventes, la vitesse de mise sur le marché et l’amélioration de la relation fournisseurs et partenaires à leur visibilité et leur gestion des identités grâce à l’Identity Factory. En définitive, grâce à la plateforme Memority, c’est l’image et la réputation de l’entreprise qui se trouvent modernisées – et donc renforcées ! », souligne Alexis de Calan, Directeur Commercial et Marketing, Memority.

Agilité et personnalisation : l’Identity Factory pour améliorer l’expérience utilisateur

Pour inciter les collaborateurs à mettre en place les bonnes pratiques de sécurité au quotidien, il est impératif que celles-ci ne soient jamais vécues comme une contrainte. Comment ? En proposant une gestion des accès adaptée au contexte de chaque collaborateur et en leur offrant un espace de self-service clair et intuitif, soit une promesse d’expérience optimisée.

L’Identity Factory répond à un objectif d’administration centralisée des identités et des accès. Chaque population d’utilisateurs, qu’elle se trouve au sein de l’entreprise ou à l’extérieur, qu’elle accède à des services dans le cloud ou en interne, dispose d’un portail unique adapté à son périmètre de gestion et à sa compréhension du processus de gestion des identités. Une seule et unique solution leur permet d’accéder à tout ce dont ils ont besoin. La centralisation des règles d’accès des habilitations et des rôles permet à l’administrateur d’homogénéiser sa stratégie sans jamais séparer gestion des accès et gestion des identités. Limiter la complexité pour celui qui administre, surtout pour les gestionnaires délégués de services métiers qui ont besoin d’autonomie pour gérer leurs attributions. En bref, limiter au maximum la complexité pour l’utilisateur au quotidien.

« Partenaires commerciaux, consommateurs, objets connectés : autant d’utilisateurs nécessitant une identité numérique avec des besoins et des attentes parfois diamétralement opposés. Face à la diversité des besoins, la personnalisation de l’expérience utilisateur est une priorité pour répondre au grand défi de l’identité numérique. L’équation est complexe car il s’agit de répondre aux ambitions de l’entreprise tout en offrant aux utilisateurs des usages et des contraintes adaptés à leur réalité. L’expérience utilisateur repose sur des parcours adaptables selon l’utilisateur, l’application et le réseau. La promesse de la plateforme Memority ? Une gradation de la vigilance en fonction de ce que l’on connaît de l’utilisateur et de son contexte immédiat pour que jamais la gestion des accès ne constitue un irritant. » commente Pierre Jacob, Head of Customer Success and Professional Services, Memority.

Conformité et cybersécurité : l’Identity Factory axe fort de la protection des organisations

Grâce à l’Identity Factory, la DSI ambitionne de prouver que la cybersécurité est créatrice de valeur pour les métiers, et peut ainsi devenir une véritable alliée dans la réussite de leur transformation numérique.

En effet, les impératifs et les réglementations liés à la sécurité et à la confidentialité des données sont nombreux (RGPD, NIS2, DORA…). Qu’ils soient généralistes ou sectoriels, ils impactent considérablement les entreprises. La menace cyber, les risques associés et les moyens mis en œuvre pour se protéger sont aujourd’hui des sujets qui ont largement dépassé le contexte de la DSI et font partie intégrante des préoccupations du top management. Les analystes s’accordent à dire que le vecteur principal d’attaque est l’identité numérique. Dans ce contexte sensible, entre fonctionnalités et processus, l’Identity Factory peut répondre aux enjeux de sécurité et de conformité.

Une plateforme centralisée de gestion des identités et des accès est le meilleur moyen d’assurer la sécurisation d’un système d’information en constante évolution. L’automatisation permet de réduire les risques liés aux erreurs humaines tout en renforçant la sécurité de l’entreprise. La simplification de l’architecture est un second impératif pour minimiser les vulnérabilités potentielles. En se dotant d’une plateforme unique, la DSI crée les conditions d’une gestion plus efficace et moins complexe, optimisant ainsi les coûts de maintien opérationnel. Enfin, l’intégration d’une plateforme IDaaS unique couvrant tous les cas d’usage (authentification, gestion du cycle de vie des identités et de leurs accès applicatifs, MFA) pour tous les types d’identités est une promesse de visibilité et de sécurité renforcées. Une promesse fondée sur la réalité des usages des

collaborateurs et sur des relations maîtrisées avec les partenaires et les fournisseurs tout au long de la chaîne de production.

Enfin, en s’appuyant sur une plateforme sécurisée, développée, opérée et hébergée en France et en Europe, la DSI a la certitude de minimiser les risques liés à la confidentialité des données.