Le groupe de cybercriminels LockBit mis à mal : commentaires de Rubrik

février 2024 par Richard Cassidy, RSSI chez Rubrik

"Il ne fait aucun doute que la nouvelle de la perturbation de Lockbit

est un développement bienvenu sur le champ de bataille des ransomwares,

mais la guerre est loin d’être terminée. Même si les opérations de

Lockbit ont été affectées pour une période à déterminer, il ne

faut pas sous-estimer leur capacité d’adaptation. Ces groupes ont

toujours fait preuve d’une remarquable capacité à s’adapter aux

actions des forces de l’ordre, à faire évoluer leurs tactiques et à

poursuivre leurs opérations, parfois sous une nouvelle forme.

"Nous avons vu la résilience des groupes de ransomware perturbés par

les forces de l’ordre dans le passé, par exemple Hive, ALPHV/BlackCat,

et l’évolution de DarkSide à BlackMatter, démontrant la capacité des

groupes cybercriminels à rebondir, à changer de nom et à s’intégrer

dans des réseaux nouveaux ou existants, en s’appuyant sur

l’écosystème des ransomwares en-tant-que-service.

"On peut se demander si les ressources financières de groupes tels que

Lockbit n’ont pas une portée plus large que celle des équipes

chargées de les démanteler. Lockbit est extrêmement bien financé par

le succès de ses opérations, ayant amassé environ 91 millions de

dollars [1] rien qu’auprès d’organisations américaines. Ils ont donc

le pouvoir économique de se regrouper et de développer de nouvelles

tactiques, techniques et procédures, en apprenant et en s’adaptant aux

erreurs qui ont conduit à leur perturbation, réinventant ainsi leur

approche, si nécessaire.

"Cette nature cyclique de la perturbation de l’application de la loi et

de la résurgence de ces groupes de ransomware met en évidence un

problème plus large au sein de l’écosystème de la cybercriminalité.

Il s’agit fondamentalement des moteurs des attaques de ransomware, tels

que les incitations financières, l’anonymat relatif des transactions en

crypto-monnaie et la découverte ad-infinitum de vulnérabilités qui

n’ont pas encore été corrigées. En attendant, nous pouvons nous

attendre à ce que le cycle de perturbation et de résurgence se

poursuive dans un avenir prévisible.”