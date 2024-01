La nouvelle édition de "Les réseaux" de Guy Pujolle est sortie aux Editions Eyrolles

janvier 2024 par Marc Jacob

Avec plus de 100 000 exemplaires vendus, Les Réseaux de Guy Pujolle s’est imposé comme la référence en langue française auprès des étudiants comme des professionnels en réseaux et télécoms. Très largement refondue et mise à jour, cette dixième édition témoigne des évolutions extrêmement rapides des technologies et des usages.

Parmi tous les bouleversements introduits dans Les Réseaux, on peut citer :

• l’arrivée des infrastructures numériques avec un service réseau et télécom, reposant sur les centres de données allant de l’infiniment petit à l’infiniment grand ;

• la montée en puissance des réseaux sans fil et mobiles grâce aux nouveaux services offerts par la 5G et bientôt la 6G, ainsi que la convergence de ces réseaux avec le Wi-Fi dont les capacités dépassent largement la dizaine de gigabits par seconde ;

• la prise de pouvoir des techniques SDN (Software-Defi ned Networking) caractérisées par un contrôle centralisé et un produit phare, le SD-WAN ;

• l’augmentation des algorithmes de sécurisation pour tenter de contrer la montée phénoménale des cyberattaques.