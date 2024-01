Forrester : pour que les entreprises puissent tirer le meilleur profit de leurs investissements technologiques, leurs stratégies informatiques et commerciales doivent fonctionner en synergie

janvier 2024 par Forrester

Forrester estime que les dépenses globales dans le secteur des technologies vont augmenter à un taux plus rapide et atteindront 4,7 milliers de milliards de dollars en 2024. L’augmentation de ces dépenses, combinée à des marchés hautement compétitifs, va contribuer à exercer une pression accrue sur les décideurs IT pour qu’ils fournissent des ressources informatiques capables de les aider à atteindre les objectifs de croissance de leur entreprise, tout en assurant la gestion des coûts et en améliorant les rendements.

La recherche sur les infrastructures informatiques haute performance de Forrester reconnaît que chaque organisation est unique et qu’il est impossible de proposer une approche informatique universelle. Au lieu de contraindre les décideurs IT à suivre des voies informatiques prédéterminées ou à adopter des pratiques trop avancées pour leur organisation, une infrastructure informatique haute performance leur permet de définir les différentes options informatiques nécessaires pour atteindre les objectifs commerciaux fixés. Les DSI sont ainsi en mesure d’améliorer leurs performances en effectuant les investissements technologiques adaptés à leur entreprise.

La recherche de Forrester dédiée aux infrastructures informatiques haute performance se fonde sur trois principes directifs :

1. L’alignement. Assurer un alignement constant entre les stratégies commerciales et informatiques dans l’objectif d’améliorer la valeur pour le client. Les entreprises capables de créer un alignement sont à même d’atteindre des recettes plus élevées et une croissance de leurs profits.

2. La confiance. Créer de la confiance en offrant de la sécurité, de la confidentialité et de la résilience pour favoriser un succès à long terme. Les entreprises qui jouissent d’une confiance élevée voient leurs clients acheter plus de produits et de services.

3. L’adaptabilité. Être en mesure de faire rapidement évoluer la technologie, le capital et les ressources humaines pour répondre aux évolutions du marché. Les entreprises capables de s’adapter obtiennent de meilleurs résultats que leurs concurrents en réagissant plus rapidement aux évolutions du marché.

Pour aider les décideurs à créer un portefeuille de compétences adapté, Forrester a identifié quatre tendances fréquentes autour des hautes performances informatiques :

• L’habilité. Permettre aux équipes et à leurs partenaires commerciaux de privilégier les compétences qui ont démontré leur efficacité pour la stabilité, l’opérationnalité et la protection d’une entreprise, et de constamment tenir leurs promesses pour créer de la confiance.

• La cocréation. Les équipes qui ont recours à la cocréation collaborent autour des solutions et de la délivrance d’expériences positives en se focalisant sur des compétences telles que le développement agile, DevSecOps et la gestion des produits. Elles savent tirer parti des partenariats technologiques établis pour acquérir de nouvelles compétences qui les aideront à développer, fournir et opérer de nouveaux produits et plateformes.

• L’amplification. Les équipes chargées de l’amplification maîtrisent les avancées effectuées dans les secteurs de l’automatisation, de l’intelligence artificielle et de l’analytique pour la rationalisation des processus, ouvrent de nouvelles perspectives et optimisent les résultats commerciaux dans les secteurs comme les ventes, l’inventaire des coûts et l’expérience client.

• La transformation. Les équipes de transformation tirent profit des nouvelles opportunités offertes par la technologie pour accélérer l’évolution de l’entreprise vers de nouvelles directions. Cela nécessite une connaissance profonde des besoins des clients et une interaction étroite avec l’entreprise fondée sur l’établissement d’une confiance mutuelle ainsi qu’un strict alignement organisationnel. L’adaptabilité s’avère également précieuse pour réallouer rapidement le capital, les ressources humaines et la technologie et ainsi rester leader sur un marché en perpétuelle évolution.

« Plus que jamais, les entreprises attendent de leurs équipes informatiques qu’elles contribuent à leur croissance », déclare Sharyn Leaver, Directrice de recherche chez Forrester. « Cependant, des stratégies informatiques mal alignées avec les autres services au sein d’une entreprise ne permettent pas d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux. La recherche de Forrester dédiée aux infrastructures informatiques haute performance encourage les décideurs à combiner leur stratégie informatique et leur stratégie commerciale. Elle vise à aider les responsables IT à aligner leur budget d’investissement, leur mode opérationnel et leur approche du leadership sur les priorités commerciales, et à s’adapter rapidement aux conditions changeantes du marché. »