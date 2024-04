L’Intelligence artificielle en Europe : vers un avenir responsable et prometteur avec l’IA Act

avril 2024 par Ahmed Fessi, Directeur de la transformation et de l’information chez Expensya

L’intelligence artificielle bouleverse notre monde et l’Union européenne s’engage dans une IA responsable et éthique avec l’IA Act, une proposition de loi pionnière adoptée le 13 mars 2024. Ahmed Fessi, Directeur de la transformation et de l’information chez Expensya, revient sur les points principaux à retenir :

• L’IA Act - une IA éthique et responsable : Face au potentiel de l’Intelligence Artificielle, l’Union Européenne a mis en place “IA act”. Cette proposition de loi vise à ce qu’il y ait une IA éthique et engagée mais aussi une protection face au danger qu’elle peut créer. Il est honorable de noter que L’IA Act se présente comme le premier cadre juridique complet au monde consacré à l’IA, d’autant plus que cette proposition de loi européenne reste la plus aboutie à ce jour.

• Une approche réglementaire, nuancée et adaptée : L’IA Act cherche à protéger tous les individus contre certaines IA malveillantes en les classant selon leur niveau de risque. Certaines applications jugées excessivement dangereuses seront tout simplement interdites. C’est notamment le cas de l’IA manipulatrice visant les populations vulnérables ou de l’IA de notation sociale, lesquelles portent atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité humaine.

• L’IA Act, l’équilibre entre innovation et responsabilité : Cette proposition de loi représente un pas important pour l’Union Européenne permettant ainsi un avenir vers une intelligence artificielle engagée. La mise en œuvre de cette IA Act permettra de garantir que l’IA soit une force positive tout en stimulant l’innovation et la croissance économique.

• L’Europe, un pionnier dans le domaine de l’IA responsable : La création de cette loi représente une réelle étape historique vers une IA engagée pour l’Union Européenne, devenant ainsi une future nouvelle référence mondiale en matière de réglementation de l’IA.