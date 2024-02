L’Institut Mines-Télécom lance son Centre National : Réseaux et Systèmes pour la Transformation Numérique

février 2024 par Marc Jacob

Le Centre National Réseaux et Systèmes pour la Transformation Numérique organise et coordonne, sur cette thématique, les activités des écoles de l’Institut Mines-Télécom tout en y associant partenaires académiques et industriels. En prenant en compte très en amont les besoins des industriels, il offre un portefeuille de services et d’activités en formation, recherche, innovation et transfert. Différents grands secteurs d’activité (transport, énergie, santé, etc.) seront associés étroitement aux travaux du Centre pour identifier les problèmes ouverts et les vecteurs de solutions à étudier. Le Centre prend place dans les politiques publiques nationales et européennes et joue un rôle clé en normalisation. Il contribue aux grands programmes co-pilotés par l’Institut Mines-Télécom dans le cadre de sa stratégie d’ensemble.

L’Institut Mines-Télécom est un acteur majeur du numérique, reconnu dans les domaines des réseaux et systèmes pour la transformation numérique. Il fédère une large communauté scientifique et pédagogique à travers différents grands programmes de recherche, d’innovation et de formation grâce aux expertises des écoles (télécommunications, cloud, IoT, cybersécurité). L’IMT est copilote du PEPR « 5G et réseaux du futur », copilote du programme de maturation-prématuration, « FRAMExG » (French pRogram for IP Massification of Europe in XG), pilote de la plateforme « France6G » (plateforme visant à coordonner les acteurs français pour augmenter l’impact en standardisation et dans les projets européens), pilote du programme Compétences et Métiers d’Avenir « CMA IMTfor5G+ » (garantir que la France disposera des profils adaptés aux transformations en cours), partenaire du projet « Beyond 5G » du PIA4. Les compétences réunies couvrent un large spectre (radio, réseaux de communication, cloud, IoT, cyber, espaces de données, usages et régulation, sobriété) en cohérence avec la stratégie nationale d’accélération « 5G et Réseaux du Futur » qui vise à renforcer notre souveraineté industrielle et numérique. Ces compétences permettront de concevoir, développer, déployer et opérer les réseaux et systèmes avec des interactions de plus en plus imbriquées entre le secteur du numérique et les autres secteurs d’activité.

Le Centre National est une structure originale sans murs, souple et réactive qui interviendra sur les différents maillons de la chaîne de la valeur grâce à la dynamique des différentes communautés scientifiques impliquées et réparties dans les écoles de l’IMT. Le centre contribuera aux recherches de pointe en bénéficiant notamment de plateformes de tests et d’innovation aux standards internationaux, il contribuera aux travaux de normalisation et fera finalement rejaillir ses avancées sur l’offre de formations initiales et continues des écoles de l’Institut Mines-Télécom.

Le Centre entretiendra des liens étroits avec la sphère économique. Il sera à la fois force de proposition pour différents projets d’innovation auprès des industriels et des partenaires de recherche. Il se placera à l’écoute des besoins en formations des entreprises, à travers le savoir-faire des écoles de l’institut. Les entreprises BearingPoint, Cisco, Ericsson, Eviden, Hackuity, Nokia, Orange et Thales, ainsi que les IRT B-Com et SystemX ont déjà manifesté leur soutien au Centre. A travers le réseau d’incubateurs des écoles de l’Institut Mines-Télécom, le Centre sera un facilitateur de multiples projets entrepreneuriaux (internes à l’IMT ou venant des partenaires extérieurs).

Champs de recherches, d’expertises et de formations « à impact »

Dans ce contexte, le Centre proposera une approche scientifique multi-écoles, multi-activités et multipartenaires. Ses activités se déploieront sur l’ensemble de la chaîne technologique, du composant et de la couche physique, aux architectures convergentes « réseau-cloud » et à leurs services protégés de bout-en-bout. Les équipes de recherche issues des écoles traiteront également des sujets liés aux nouveaux modèles économiques, à la protection des données, à la sobriété et aux usages. Dans le contexte d’un grand besoin d’ingénieurs, les formations associées aux travaux du Centre viseront ainsi une ingénierie plus durable, à impacts positifs sur la société et sur les secteurs économiques.

Le Centre a été élaboré par les enseignants-chercheurs des écoles de l’Institut Mines-Télécom :

• IMT Atlantique : Catherine Douillard, Xavier Lagrange, Christian Person

• IMT Nord Europe : Laurent Clavier

• Mines Saint-Etienne : Olivier Boissier, David Delafosse, Jean-Paul Viricelle

• Eurecom : Raymond Knopp, Adlen Ksentini

• Télécom Paris : François Baccelli, Marc Bourreau, Daniel Kofman, Philippe Martins, Gérard Memmi, Van-Tam Nguyen

• Télécom SudParis : Hervé Debar, Maryline Laurent, Djamal Zeghlache

Odile Gauthier, Directrice générale de l’Institut Mines-Télécom : « Le Centre National sur les Réseaux et Systèmes pour la Transformation Numérique propose une approche novatrice en rassemblant, sur une thématique et de manière pluridisciplinaire, les activités des écoles de l’Institut Mines-Télécom. Dans le cadre de notre stratégie d’ensemble, 2023-2027, nous aspirons à jouer un rôle scientifique, technologique et pédagogique majeur sur la souveraineté numérique et la sobriété. Le Centre est un dispositif essentiel dans ce cadre. »

Christophe Lerouge, Directeur d’IMT Atlantique : « Notre approche à IMT Atlantique repose sur l’ingénierie interdisciplinaire et le renforcement constant de la dimension technologique. Nous sommes heureux de la création de ce Centre monté conjointement avec nos collègues de l’institut. Coopérations avec les entreprises, contributions aux processus de normalisation européens et internationaux, contributions pour l’élaboration des PEPR ainsi que le montage des projets CMA (compétences et métiers d’avenir), IMT Atlantique ne pouvait être que co-pilote de ce projet clé. »

Nicolas Glady, Directeur de Télécom Paris : « A Télécom Paris, notre stratégie scientifique et pédagogique s’articule autour d’enjeux socio-économiques majeurs. Nous visons un impact positif et respectueux des défis sociaux et environnementaux, en particulier en matière d’infrastructures numériques, des réseaux du futur et de la 6G, afin d’assurer la souveraineté numérique. Nous sommes fiers d’apporter notre contribution à la co-création de ce Centre de l’Institut Mines-Télécom dans une approche collaborative que nous pratiquons déjà dans le domaine des télécoms avec, notamment, nos deux laboratoires le LTCI et i3 qui travaillent en collaboration avec les ONR et les entreprises, et la co-direction du PEPR Réseaux du futur. »