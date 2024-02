Holberton annonce l’ajout d’une nouvelle spécialisation à son catalogue de programmes : la cybersécurité

février 2024 par Marc Jacob

Holberton, l’école de programmation informatique du groupe Actual, annonce l’ajout d’une nouvelle spécialisation à son catalogue de programmes : la cybersécurité. Cette annonce intervient en réponse à la forte demande exprimée par les étudiants et les employeurs, soulignant l’engagement de Holberton et Actual group à former des professionnels hautement employables dès la sortie de l’école.