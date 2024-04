L’IA générative et les risques accrus pour la cybersécurité des entreprises

avril 2024 par Johan Klein, Responsable Practice Cybersécurité chez Meritis

OpenAI a récemment dévoilé un outil de clonage vocal dont l’utilisation est actuellement restreinte pour prévenir les risques d’usurpation d’identité. Cette technologie présente en effet un danger tangible pour la cybersécurité des entreprises. Plus généralement, l’IA générative est destinée à jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans les cyberattaques.

« L’essor de l’IA suscite des inquiétudes justifiées en matière de sécurité des systèmes d’information. Les deepfakes et le clonage vocal sont désormais des outils couramment utilisés pour propager la désinformation et commettre des fraudes, mettant en péril la sécurité tant des individus que des entreprises. Les avancées récentes dans le domaine de l’IA générative ont permis de créer les bases d’outils sophistiqués pour des attaques basées sur le phishing et la création de logiciels malveillants. Une vigilance constante et des mesures de sécurité efficaces sont indispensables pour se prémunir contre les cybermenaces à venir. En somme, pour contrer ces menaces, il est crucial d’adopter dès à présent des stratégies de cybersécurité agiles et évolutives ».