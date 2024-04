Les 3 promesses de l’Identity Factory pour un Directeur Commercial et Marketing

avril 2024 par Memority

L’entreprise est par nature évolutive. Elle se transforme au gré des opportunités de marché, du contexte géopolitique et de son time-to-market. Parce que l’avenir reste incertain, il est nécessaire de mettre en place les conditions qui permettent de créer les services et les produits de demain, d’optimiser les modes de fonctionnement actuels, tout en apportant les conditions de la résilience. La cybersécurité doit contribuer à accélérer la transformation des entreprises, et l’identité numérique est un formidable vecteur de cette transformation.

L’Identity Factory au service du développement et de la création de valeur

En deux mots, les objectifs principaux des Directeurs Commerciaux et Marketing sont l’optimisation de l’expérience client, la conversion, la fidélisation et l’accélération du go-to-market. Avec une plateforme d’Identity Factory, ils peuvent superviser, étudier et gérer en un même lieu les identités numériques de leurs équipes, clients et partenaires.

Grâce à une plateforme d’Identity Factory, le Directeur Commercial et marketing entend moderniser son activité et atteindre de nouveaux objectifs, en termes de ventes et de notoriété : création de nouveaux services à destination des clients toutes cibles, amélioration continue de ses offres, autonomisation des utilisateurs finaux et adaptation de sa communication.

La création de valeur autour des produits commercialisés est aussi un axe de développement majeur (et fortement concurrentiel) pour l’activité marketing et commerciale : toujours plus d’options, un déploiement et une gestion simplifiés, le tout géré de manière sécurisée. Le Directeur Commercial a pleinement conscience que l’ergonomie et les nombreuses fonctionnalités d’une telle plateforme sont une occasion de générer naturellement des ventes additionnelles et d’améliorer la conversion des prospects en nouveaux clients.

« Positionner l’identité numérique au cœur de la gouvernance des entreprises permet à la fois d’industrialiser les services numériques existants - en remplaçant les systèmes dédiés -, et de déployer de nouveaux services et cas d’usage, vecteurs de croissance. Si l’entreprise souhaite améliorer sa chaîne de valeur en renforçant la collaboration avec ses partenaires, la mise en place d’une Identity Factory lui permet de fluidifier l’accès à l’information et aux ressources, tout en optimisant la sécurité. L’Identity Factory apporte également la scalabilité nécessaire au suivi de l’évolution des services. D’un point de vue business, nos clients peuvent associer les chiffres de ventes, la vitesse de mise sur le marché et l’amélioration de la relation fournisseurs et partenaires avec leur visibilité et gestion des identités grâce à l’Identity Factory. En définitive, grâce à la plateforme Memority, c’est l’image et la réputation de l’entreprise qui se trouvent modernisées – et donc renforcées ! », souligne Alexis de Calan, Directeur Commercial et Marketing, Memority.

Agilité et personnalisation : l’Identity Factory pour améliorer l’expérience utilisateur

Au-delà de la conquête de nouvelles cibles, le Directeur Commercial et Marketing apporte une attention particulière à la fidélisation de ses clients existants. La mise en place de cette plateforme d’Identity Factory lui permettra de leur proposer une expérience immersive et personnalisée de gestion des objets connectés. Grâce à cette approche « sur mesure », ses clients deviendront naturellement ses plus fidèles ambassadeurs, contribuant ainsi à renforcer l’image de marque de l’entreprise et à développer les ventes grâce à des retours d’expérience positifs et engageants.

« Partenaires commerciaux, consommateurs, objets connectés : autant de persona nécessitants une identité numérique avec des besoins et des attentes parfois diamétralement opposés. Face à la diversité des besoins, la personnalisation de l’expérience utilisateur est une priorité pour répondre au grand défi de l’identité numérique. L’équation est complexe car il s’agit de répondre aux ambitions de l’entreprise tout en offrant aux utilisateurs des usages et des contraintes adaptés à leur réalité. L’expérience utilisateur repose sur des parcours adaptables selon l’utilisateur, l’application et le réseau. La promesse ? Une gradation de la vigilance en fonction de ce que l’on connaît de l’utilisateur et de son contexte immédiat pour que jamais la gestion des accès ne constitue un irritant. » commente Pierre Jacob, Head of Customer Success and Professional Services, Memority.

Conformité et cybersécurité : l’Identity Factory comme axe fort de la protection des organisations

L’Identity Factory répond à un objectif d’administration centralisée des identités et des accès. Chaque population d’utilisateurs, qu’elle soit au sein de l’entreprise ou à l’extérieur, qu’elle accède à des services dans le cloud ou en interne, dispose d’un portail unique adapté à son périmètre de gestion et à sa compréhension du processus de gestion des identités. Une seule et unique solution leur permet d’accéder à tout ce dont ils ont besoin. La centralisation des règles d’accès des habilitations et rôles permet à l’administrateur d’homogénéiser sa stratégie sans jamais séparer gestion des accès et gestion des identités. Limiter la complexité pour celui qui administre, surtout pour les gestionnaires délégués de services métiers qui ont besoin d’autonomie pour gérer leurs attributions. Limiter la complexité pour l’utilisateur au quotidien. C’est une première garantie de conformité comme de sécurité.