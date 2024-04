L’Ecole 89 lance un Bachelor en Cybersécurité

avril 2024 par Marc Jacob

En réponse à une demande soutenue du marché, l’Ecole 89, Ecole Supérieure du Numérique, basée à l’Est de Paris, lance un nouveau Bachelor (Bac+3) en Cybersécurité, qui vient compléter son offre de formations centrées sur le digital, la data et l’IA. Cette formation en alternance s’adresse aux bacheliers et s’appuie sur des partenariats de proximité avec le Medef, la French Tech et la Cyber Cloud Factory.

38 000 emplois cyber à créer d’ici deux ans

« Les besoins de recrutement en cyber sur ces prochaines années sont énormes, commente Tristan Horreaux, Directeur Général de l’Ecole 89. Les entreprises du secteur privé et les institutions publiques font face à une forte pénurie de talents sur des métiers encore méconnus du grand public et donc des jeunes ». En effet, la cybersécurité est devenue une grande cause nationale portée par le Gouvernement, avec pour objectif de structurer la filière en créant de nouvelles formations et 38 000 nouveaux emplois d’ici deux ans.

Une formation professionnalisante en 3 ans, complétée par un Master of Science en 2 ans

Le Bachelor Cybersécurité est une formation post-bac en 3 ans qui s’adresse aux bacheliers et permet d’obtenir le titre RNCP « Administration des Infrastructures Sécurisées » de niveau 6, délivré par le Ministère du Travail. Le cursus est en alternance à partir de la 2e année, ce qui permet aux étudiants d’acquérir une expérience concrète à forte valeur ajoutée en entreprise en plus du financement de leur frais de scolarité.

La formation comprend des enseignements métiers (langages informatiques, administration systèmes et réseaux, cloud et virtualisation, politique de sécurité...) et des enseignements transverses et fondamentaux (maths appliquées, gestion de projet, culture digitale, leadership...). Aux heures de cours et de projets s’ajoutent un parcours de certifications professionnelles : Microsoft Azure et AWS pour la Tech, Voltaire pour le français, et le TOEIC pour l’anglais.

« Nos diplômés Bachelor Cyber occuperont, dès la sortie de leurs études, des fonctions d’Administrateur d’infrastructures et cloud, Administrateur systèmes, réseaux et sécurité, ou Analyste cybersécurité. Ils pourront également poursuivre leur formation et renforcer leur expertise en intégrant notre Master of Science (bac+5) Cybersécurité, en vue d’obtenir le certificat CCNA de CISCO ou le CSNA de Stormshield », ajoute Tristan Horreaux.

Des étudiants placés au coeur d’un écosystème entreprise et technologique

Les étudiants du Bachelor Cybersécurité pourront bénéficier de liens de proximité avec les entreprises innovantes de la H-Tech Valley, la technopole à laquelle l’Ecole 89 est rattachée. Alors que les grandes entreprises et les Entreprises de Services Numérique (ESN) aspirent la majorité des nouveaux talents, l’Ecole 89 souhaite également accompagner les startups et les PME de l’Est Parisien dans leur stratégie cyber. Le nouveau Bachelor s’appuie ainsi sur des partenariats locaux tels que le Medef 77, la French Tech Marne la Vallée, et la Cyber Cloud Factory, un nouveau consortium de startups cyber basé à la Maison de l’Entreprise Innovante à Champs-sur-Marne.

Admissions auprès de l’Ecole 89 directement

Les étudiants peuvent candidater à ces deux formations jusqu’au mois de juin (en dehors de Parcoursup) « A 89, nos étudiants ne sont pas des numéros ! commente Tristan Horreaux, Directeur Général de l’Ecole 89. Aucun algorithme n’est en place : c’est notre équipe d’admission qui reçoit individuellement chaque candidat et écoute attentivement son projet. Ces échanges permettent de créer des conditions optimales d’intégration et de réussite des étudiants. Nous avons ouvert 20 places pour cette première promotion. ».