La Plateforme, grande école du numérique pour tous, et FROJAL s’associent pour créer Cybersup, école supérieure de cybersécurité et d’IA

avril 2024 par Marc Jacob

La Plateforme, grande école du numérique pour tous, et FROJAL, actionnaire principal du groupe européen Lefebvre Sarrut, sont fiers d’annoncer leur partenariat stratégique pour la création de Cybersup, nouvelle institution d’enseignement supérieur dédiée à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle, dès la rentrée de septembre 2024.

La cyber criminalité et la cyber malveillance, dont les enjeux techniques et réglementaires font l’actualité, n’ont jamais été aussi préoccupantes pour l’économie et la société française. Face à ces menaces, les entreprises expriment un besoin croissant de professionnels complets et aguerris, capables de relever des défis complexes. Ainsi, en 2022, le Secrétariat d’Etat au Numérique estimait que 37 000 emplois additionnels seraient créés dans la cybersécurité en 3 ans.

L’école Cybersup formera ces profils incontournables aux compétences de pointe, à la croisée de l’informatique et du réglementaire : elle combinera ainsi l’excellence de la pédagogie projet active développée par La Plateforme depuis 2019 avec l’expertise reconnue de Lefebvre Dalloz (marque française du groupe Lefebvre Sarrut) dans le domaine réglementaire, en particulier dans le droit du numérique. Dotés d’une vision 360°, les étudiants formés par Cybersup intègreront toutes les dimensions des enjeux de développement des entreprises et déploieront leur expertise dans des métiers de consultants, auditeurs, RSSI (responsable sécurité des systèmes d’information), DPO (Data Protection Officer) et développeurs.

L’école Cybersup bénéficiera du soutien actif de ses premiers parrains de promotion, Denis Payre (serial entrepreneur et co-fondateur du groupe Business Objects) et Benoit Sillard (serial entrepreneur et président du Conseil de Surveillance du groupe européen Lefebvre Sarrut, maison-mère de l’acteur français Lefebvre Dalloz).

La Plateforme et FROJAL invitent les étudiants passionnés par la technologie à rejoindre Cybersup. Les inscriptions débuteront dès le mois prochain. L’École installera son premier campus à proximité immédiate du Campus Cyber, entre Paris et La Défense. Elle ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2024, avec un cursus dédié aux futurs DPO et une 3e année de Bachelor (B3) en cybersécurité.

Les points forts de l’école Cybersup :

Formation complète et spécialisée : Cybersup offre un programme complet couvrant l’ensemble des aspects de la cybersécurité et de l’IA, allant des fondamentaux aux dernières avancées technologiques. Attentive à l’impact de l’IA sur la cybersécurité, l’école intégrera par exemple un module dédié à l’automatisation du pentesting (tests de pénétration).

Approche pratique et concrète : grâce à la pédagogie inductive de La Plateforme, les étudiants travaillent en équipe sur des mises en situation professionnelles, afin de développer des compétences pratiques et de se préparer au monde professionnel dans un contexte fortement encadré.

Expertise réglementaire : les étudiants bénéficient de l’expertise de Lefebvre Dalloz dont les formations sont reconnues pour leur excellence dans le domaine juridique et réglementaire. Ils intègrent ainsi les enjeux réglementaires liés à la cybersécurité et à l’IA.

Accent porté sur les soft skills : les étudiants bénéficient de formations en soft skills (activité majeure de l’organisme de formation Lefebvre Dalloz Compétences), indispensables pour évoluer avec succès dans le monde professionnel.

Réseau professionnel : la collaboration entre La Plateforme et Lefebvre Dalloz, deux acteurs majeurs du secteur de la formation, permet aux étudiants d’accéder à un réseau étendu d’entreprises, d’experts et de professionnels du domaine.

Cyril Zimmermann, dirigeant de La Plateforme, commente avec enthousiasme cette future rentrée : « Nous sommes ravis de cette association et des synergies qui se dessinent entre Cybersup et La Plateforme. Nous sommes convaincus que cette école d’excellence sera un catalyseur pour la prochaine génération de spécialistes en cybersécurité et en intelligence artificielle ». Il poursuit : « A Paris, à Marseille, en région PACA et à Lille à partir de 2025, nous accompagnons les jeunes qui veulent construire un avenir numérique plus sûr et plus innovant. Notre partenariat avec la société de cybersécurité Advens, un des leaders européens souverains, garantira la mise à jour continue de notre pédagogie ».

Denis Payre, parrain de la première promotion, explique : « Avec Business Objects, nous sommes devenus leaders mondiaux dans les domaines dans le monde de la data et de la business intelligence – la première « licorne » française. Demain, les étudiants de l’école Cybersup créeront, je l’espère, d’autres licornes dans le monde de la cybersécurité et de l’IA, qui s’interpénètrent sans cesse davantage ».