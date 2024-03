Kyndryl Zero Trust Adoption Framework est lancé

mars 2024 par Marc Jacob

Le monde numérique est constamment confronté aux cybermenaces, dans ce contexte le Zero Trust apparait comme la solution propre à garantir la sécurité. D’après Gartner, en 2025, si 60% des organisations envisagent d’adopter le Zero Trust comme point de départ pour la sécurité, nombre d’entre elles risquent de ne pas en saisir pleinement les avantages sans une stratégie adéquate.

Le Kyndryl Zero Trust Adoption Framework apporte une réponse à ces défis en instaurant une synergie entre les technologies, en rationalisant les processus et en clarifiant les objectifs de sécurité, tout en s’assurant que les principes de Zero Trust sont intégrés de manière cohérente dans l’ensemble des fonctions de cybersécurité de l’entreprise.

L’essence de cette approche réside dans son engagement profond envers la dimension culturelle et organisationnelle, soulignant qu’adopter le Zero Trust va au-delà de la mise en place de systèmes et de contrôles de sécurité pour s’ancrer dans les comportements et la mentalité. En promouvant la résilience organisationnelle, notre framework motive chaque individu à s’approprier le Zero Trust, métamorphosant la culture d’entreprise en un bastion de vigilance proactif. En initiant cette transformation culturelle et en intégrant le Zero Trust au cœur de l’ADN organisationnel, les organisations seront en mesure d’édifier une fortification digitale réellement inébranlable.

Au cœur de notre framework se trouve la reconnaissance que la mise en œuvre du Zero Trust n’est pas un événement ponctuel, mais un parcours itératif. Il est essentiel d’adopter une approche répétitive pour la mise en place du Zero Trust, évaluant et affinant constamment la stratégie en fonction de l’évolution des menaces, des avancées technologiques et des changements organisationnels. Ce processus garantit que les mesures de sécurité sont toujours à la pointe de l’innovation et alignées efficacement sur la nature dynamique des menaces cyber. Ainsi, le Kyndryl Zero Trust Adoption Framework ne se contente pas de mettre en place des défenses ; il assure leur évolution et leur adaptation, maintenant un état de préparation en continu pour contrer le paysage toujours changeant des cybermenaces.

Le parcours d’intégration du Kyndryl Zero Trust Adoption Framework se déploie en quatre phases clés :

Initiation : Cultiver la résilience - Cette phase débute par l’éveil de la conscience autour du Zero Trust, ensemençant une culture de vigilance au sein de l’entreprise. Chaque membre est encouragé à embrasser les principes du Zero Trust, transformant ainsi l’ensemble de l’organisation en un écosystème résilient et conscient des enjeux de cyber sécurité.

Développement : Armer l’organisation en tissant une nouvelle toile de la cyber sécurité - À cette étape, la stratégie et la technologie se conjuguent, créant un réseau de défense renforcé où chaque fil est une ligne de défense. La mise en œuvre de solutions technologiques avancées, alignées sur la stratégie Zero Trust, permet de tisser une toile de cyber sécurité robuste, résiliente et interconnectée.

Consolidation : Construire la forteresse digitale - Le cœur de la journey consiste à solidifier les défenses, en protégeant chaque actif numérique comme un trésor. Les mesures de sécurité sont renforcées autour des données et des systèmes critiques, érigeant des murs impénétrables de protection.

Orchestration : Harmoniser les activités de cyber sécurité - La phase finale du parcours se concentre sur l’harmonisation et l’optimisation de la sécurité. Comme un chef d’orchestre, cette étape vise à aligner chaque élément de sécurité pour qu’ils travaillent en synergie, assurant une défense agile et adaptative face aux menaces émergentes.

En intégrant le Kyndryl Zero Trust Adoption Framework, les organisations acquièrent la capacité de prévenir et de répondre avec assurance et efficience à toute menace ou attaque cyber, établissant ainsi une posture de sécurité résiliente dans l’univers digital en constante évolution.