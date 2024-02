Kyndryl et Veeam annoncent une alliance stratégique mondiale

février 2024 par Marc Jacob

Kyndryl propose des services professionnels et d’implémentation technique de haute qualité dont l’intégration aux solutions de Veeam apporte aux entreprises les fonctionnalités suivantes :

• Une cyber-résilience totale : l’adoption d’une approche intégrée aide les clients à renforcer la confiance de leurs parties prenantes au travers de stratégies leur permettant de résister efficacement à toutes les conditions défavorables — cyber-incidents, erreurs humaines et autres défaillances matérielles.

• Une simplification des transitions entre éditeurs : les clients bénéficient d’une transition transparente vers une infrastructure cloud sécurisée, conforme et moderne, dont les capacités de sauvegarde et de restauration hybrides et multicloud sont à la fois évolutives et personnalisables.

• Des solutions de protection des données de nouvelle génération : ces services aident les clients à moderniser et à protéger les données au sein de leur infrastructure grâce à une approche holistique simplifiée, dont le déploiement sur une plateforme unique assure une protection des données fiable et efficace, doublée d’une solide défense des systèmes, des données et des applications SaaS modernes.

• Une efficacité opérationnelle accrue : l’automatisation intégrée maximise l’efficacité opérationnelle des clients en leur apportant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à des besoins métier et à des standards industriels en constante évolution.

Cette alliance associe l’expertise de Kyndryl en matière de services de sécurité managés et d’outils de gestion des infrastructures aux solutions développées par Veeam. Les clients de Kyndryl bénéficient de capacités de protection des données et de restauration anti-ransomwares holistiques et simplifiées, de coûts optimisés, d’une efficacité opérationnelle accrue, de fonctionnalités de mise en conformité aux règlementations en vigueur et d’une mobilité des données transparente, ainsi que d’environnements cloud natif et Kubernetes dotés de capacités de sécurité avancées.