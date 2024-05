KnowBe4 publie le Rapport 2024 sur la culture de la sécurité mettant en évidence la préparation en cyber-sécurité des organisations africaines

mai 2024 par KnowBe4

"Dans sa section consacrée à l’Afrique, le rapport révèle que les organisations évaluées dans 20 pays africains affichent un score moyen de culture de la sécurité de 72, cohérent avec l’année précédente", déclare Anna Collard, SVP de la stratégie de contenu et évangéliste pour KnowBe4 Afrique. "Cela montre un niveau modéré de préparation en matière de culture de la sécurité."

Il existe des variations notables entre les secteurs et les pays, soulignant la nécessité d’interventions ciblées pour renforcer la résilience en matière de cybersécurité. "Le secteur bancaire au Kenya est un acteur exceptionnel, avec un score moyen impressionnant de 83, attribué à son engagement inébranlable en faveur du maintien de cultures de sécurité matures soutenues par des opérations de sécurité robustes", explique Collard. "Cependant, des industries telles que les services publics, la construction, l’éducation et l’hôtellerie affichent des scores de culture de la sécurité plus faibles. Cela montre l’importance de développer des approches spécifiques pour améliorer la sensibilisation à la cybersécurité et les pratiques dans ces secteurs."

L’Afrique, avec son tissu culturel diversifié et sa population jeune qui devrait dominer la main-d’œuvre mondiale d’ici 2100, est confrontée à des risques cybernétiques croissants au milieu d’avancées technologiques rapides. Les défis, notamment les ressources limitées, la sensibilisation insuffisante à la cybersécurité et les contraintes économiques, ont marqué le paysage de la cybersécurité du continent en 2023. "Cela montre la nécessité de renforcer la préparation en matière de cybersécurité compte tenu des exigences critiques de développement."

Le Kenya (76), le Nigéria (75) et le Ghana (74) mènent la charge en matière de préparation à la cybersécurité, présentant des stratégies solides soutenues par les gouvernements locaux. Les progrès significatifs du Ghana en matière de cybersécurité, mis en évidence par sa progression dans l’Indice mondial de cybersécurité, reflètent l’engagement de la région en faveur de l’excellence en matière de cybersécurité.

"Avec un score de culture de la sécurité de 72, il est important de traiter les conclusions d’une enquête distincte sur l’adoption de l’IA générative (GenAI) par les organisations en Afrique du Sud", ajoute Collard. "Cette enquête a identifié des lacunes réglementaires et un manque de formation pour lutter contre la désinformation générée par l’IA, soulignant la nécessité de réglementations, de programmes de formation et de partenariats pour lutter contre les cybermenaces telles que les deepfakes, en particulier à l’approche des élections gouvernementales cruciales à venir".

Le Conseil sud-africain de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) s’attend à une augmentation des cyberattaques ciblant les infrastructures importantes et les organismes gouvernementaux dans les semaines à venir jusqu’à ce que les Sud-Africains se rendent aux urnes. "Cela souligne le besoin urgent de mesures de cybersécurité plus fortes pour protéger les secteurs public et privé, les communautés et les économies nationales", déclare Collard. "À mesure que les organisations s’adaptent à l’environnement de la cybersécurité en constante évolution, la promotion d’une culture de sensibilisation, d’éducation et de gestion proactive des risques sera vitale pour renforcer la résilience en matière de cybernétique dans toute l’Afrique."

Le score de culture de la sécurité est une mesure mondiale utilisée pour évaluer les organisations en fonction de leur approche de la sécurité, explique Javvad Malik, principal défenseur de la sensibilisation à la sécurité chez KnowBe4. "Ce score reflète l’importance que les différentes entités dans le monde accordent à la cybersécurité au sein de leur culture organisationnelle. Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, où un appareil mobile dans une région éloignée peut accéder à des comptes sensibles, travailler isolément sur la sécurité n’est plus efficace", ajoute Malik. "La collaboration entre les gouvernements et les régulateurs est essentielle non seulement pour créer des lois mais aussi pour démontrer des moyens pratiques de renforcer la culture de la sécurité. Les organisations doivent donner la priorité à l’élément humain de la cybersécurité en se concentrant sur les efforts continus de sensibilisation et de formation plutôt que de compter uniquement sur des solutions technologiques", conclut Malik.