L’optimisation de la connexion aux applications et l’amélioration de la posture de sécurité, principaux moteurs du déploiement SD-WAN

mai 2024 par Hanover Research pour GTT

GTT Communications Inc annonce les résultats d’une nouvelle étude qui montre que les déploiements SD-WAN actuels sont principalement motivés par la nécessité d’optimiser les connexions réseau vers les applications cloud (86 %) et d’améliorer la posture de sécurité dans son ensemble (81 %). Les résultats soulignent l’importance stratégique du SD-WAN pour améliorer la connectivité vers les services cloud et garantir l’accès aux ressources critiques, pour soutenir la productivité et l’agilité opérationnelle, tout en renforçant les mesures de cybersécurité contre les menaces grandissantes.

Les résultats de l’étude, menée par Hanover Research et commandée par GTT, reflètent l’importance du SD-WAN comme fondement de la sécurité et du réseau d’entreprise. Le SD-WAN continue de connaître une croissance intersectorielle rapide et des améliorations technologiques, marquées par l’intégration de l’IA et de fonctionnalités d’automatisation. Il s’agit notamment d’un élément clé de la convergence avec la sécurité avancée défendue par le cadre Secure Access Service Edge (SASE), qui intègre la sécurité managée et basée sur le cloud (également connue sous le nom de Secure Service Edge) et le SD-WAN dans une solution complète.

« À mesure que les organisations deviennent de plus en plus numériques, distribuées et axées sur les données, le SD-WAN managé continue de fournir le socle de la flexibilité, de la sécurité et de l’efficacité nécessaires pour traiter tous les cas d’utilisation et obtenir les bons résultats », déclare Tom Major, vice-président senior, Product Management chez GTT. « L’innovation rapide et la convergence de la sécurité grâce à des cadres comme le SASE raccourcissent les cycles des révisions et des mises à niveau des solutions. Les fournisseurs de services managés peuvent aider les organisations à répondre à leurs besoins d’évolution, en fonction des innovations technologiques en cours dans ce domaine, ainsi que dans la complexité accrue de la sélection des meilleurs réseaux, de la meilleure sécurité et de la meilleure connectivité pour leurs entreprises afin d’aligner les exigences en matière de coûts, de performances et de sécurité. »

Selon l’étude, la plupart des entreprises (80 %) effectuent désormais des mises à niveau régulières de leurs solutions SD-WAN dans un délai de deux ans, un tiers d’entre elles (34 %) environ, le faisant chaque année. La sensibilisation et la préparation de l’entreprise dans le domaine de la sécurité sont également reflétées, avec 100 % des personnes interrogées déclarant qu’elles envisagent d’intégrer la sécurité lors du déploiement du SD-WAN, avec plusieurs fournisseurs, de premier ordre (70 %), ou avec un fournisseur unique (30 %).

L’étude montre que les entreprises sont confrontées à une complexité et à des risques réseau croissants, dus à la croissance rapide du trafic de données, à la dépendance à l’égard des applications cloud et au passage à des effectifs dispersés. En réponse, les fournisseurs de services managés sont sollicités pour déployer et gérer les services SD-WAN. Selon l’étude de GTT, 77 % des organisations interrogées qui utilisent actuellement le SD-WAN ont établi un partenariat avec un MSP (Managed Service Provider).

Pour le compte de GTT, Hanover Research a interrogé 230 décideurs informatiques, opérationnels et de sécurité réseau aux États-Unis et en Europe auprès d’entreprises générant plus de 100 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel.