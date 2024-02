Kingston Digital lance la nouvelle carte SD Canvas React V60

février 2024 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc annonce la sortie de la carte mémoire SD Canvas React Plus V60. Cette nouvelle carte vient compléter la famille des cartes mémoire Canvas React, conçues pour les amateurs de photographie UHS-II. La nouvelle carte SD V60 est conçue pour les photographes passionnés et les créatifs en herbe soucieux de leur budget, offrant des vitesses allant jusqu’à 280 Mo/s1 et des capacités de stockage atteignant 1 To2, transformant ainsi la façon dont les photographes capturent et stockent leur portfolio numérique.

Les photographes savent que les performances d’un appareil photo dépendent de sa carte mémoire. La carte SD Canvas React Plus V60 booste ces performances, permettant aux photographes de capturer des clichés en action rapide et des vidéos 4K Ultra HD de manière fluide, sans décalage ni interruption. Sa caractéristique principale est une vitesse d’écriture exceptionnelle pouvant atteindre 150 Mo/s, ce qui permet des captures claires et précises en mode rafale ou en prise de vue continue, et garantit des performances supérieures à celles de la norme UHS-I pour les vidéos 4K à des images par seconde (FPS) plus élevées. Cela élimine le temps d’attente pour la mise en mémoire tampon de l’appareil photo, garantissant un processus créatif transparent et une efficacité accrue du workflow.

Outre ses vitesses impressionnantes, la carte SD Canvas React Plus V60 offre des capacités de stockage généreuses allant jusqu’à 1 To. Ainsi, les photographes peuvent désormais transporter l’ensemble de leur portfolio dans un seul package pratique et compact, ce qui leur évite de devoir changer fréquemment de carte mémoire.

Les professionnels peuvent désormais stocker des milliers d’images et de vidéos en haute résolution, ce qui leur assure une tranquillité d’esprit et un confort d’utilisation lors de leurs activités ou de leurs déplacements.

« Kingston propose une gamme de solutions de stockage pour les photographes amateurs comme pour les vidéastes professionnels », déclare Oscar Escayola Kaloudis, Flash Business Manager, Kingston EMEA. « En lançant la carte SD Canvas React Plus V60, nous avons répondu aux demandes des utilisateurs qui passent à la norme UHS-II, en leur permettant de capturer et de stocker leur travail à des vitesses exceptionnelles et avec un espace de stockage généreux, le tout à un prix abordable. »

Les cartes SD Canvas React Plus V60 de Kingston sont disponibles dans des capacités allant de 128 Go à 1 To et bénéficient d’une garantie à vie, d’un support technique gratuit et de la fiabilité légendaire de Kingston.

Pour en savoir plus : kingston.com.

Caractéristiques et spécifications de la carte SD Canvas React Plus V60 :

• Capacités2 : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

• Standard/Classe : Classe 10, UHS-II, U3, V60

• Performances1 : Lecture/écriture 280/100 Mo/s (128 Go)

Lecture/écriture 280/150 Mo/s (256 Go-1 To)

• Dimensions : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm

• Température de fonctionnement : -25 à 85 °C

• Température de stockage : -40 à 85 °C

• Garantie : à vie, avec support technique gratuit

1 D’après des tests internes, les performances varient en fonction de l’appareil hôte. Les vitesses annoncées nécessitent le lecteur MobileLite Plus de Kingston et un appareil hôte UHS-II compatible. Rétrocompatible avec les appareils UHS-I.

2 Une partie de la capacité indiquée sur un appareil de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage des données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée pour chaque produit. Pour en savoir plus, voir le Guide des mémoires Flash Kingston.