Genetec lance Security Center SaaS

février 2024 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce son nouveau produit Security Center SaaS. Conçue avec la cybersécurité et la protection de la vie privée en son centre, cette nouvelle offre est une solution SaaS (Software as a Service) ouverte, unifiée et considérablement évolutive. Combinant le contrôle d’accès, la gestion vidéo, la recherche analytique, la surveillance des intrusions, l’automatisation et de nombreuses autres fonctionnalités de sécurité avancées, Security Center SaaS ouvre un nouveau chapitre dans l’évolution technologique de l’industrie de la sécurité physique.

Une solution SaaS hybride développée pour les partenaires distributeurs

Alors que les déploiements sont de plus en plus sophistiqués, les utilisateurs finaux comptent sur les professionnels de la sécurité de confiance, pour les guider dans leur transition vers le cloud et le cloud hybride. Pour lancer cette nouvelle solution SaaS sur le marché, Genetec a transformé toute son approche de l’approvisionnement, du déploiement et de la maintenance, sans compromettre les capacités qui font la réputation de ses solutions.

« Les approches actuelles en matière de SaaS ont affaibli le rôle des partenaires distributeurs. Nous les considérons comme essentiels à la réussite des clients et des projets. Security Center SaaS représente une opportunité clé pour nos intégrateurs de systèmes : de meilleures marges et une satisfaction à long terme des clients, sans investissement supplémentaire en temps ou en ressources de la part des partenaires », ajoute Michel Chalouhi, vice-président des ventes globales chez Genetec Inc.

Grâce à un processus automatisé de demande de devis et de mise en service, les systèmes peuvent être entièrement opérationnels en quelques minutes, à partir du moment où la commande est passée. Le tout nouveau portail de Genetec facilite la création de devis, la commande, le déploiement et la gestion de projets importants. Cela permet à nos partenaires distributeurs de développer leurs activités tout en fournissant les technologies et les options de propriété que les utilisateurs finaux attendent.

Grâce à sa capacité à centraliser la surveillance et la gestion de plusieurs sites, Security Center SaaS est parfaitement adapté pour répondre aux besoins des clients dans un large éventail de secteurs verticaux, notamment le retail, l’enseignement, les campus d’entreprise, le secteur bancaire, la santé et les villes. Il peut répondre aux besoins de petits déploiements, composés de quelques appareils directement connectés au cloud, et évoluer jusqu’à des milliers de sites et de dispositifs avec un stockage et un traitement des données hybrides. Les opérateurs peuvent gérer les opérations depuis un SOC (Security Operations Center) ou en déplacement grâce à des applications web et mobiles robustes.

Security Center SaaS est une plateforme agnostique en termes de déploiement qui prend en charge toute une série de configurations. Basée sur une architecture hybride-SaaS, la nouvelle solution permet aux entreprises de déplacer des composants et des sites vers le cloud en fonction de leurs besoins et de leurs exigences, en utilisant une combinaison de services natifs du cloud et d’appareils gérés dans le cloud, avec le stockage et le traitement en périphérie. Grâce à son architecture ouverte, Security Center SaaS donne aux entreprises la liberté de choisir les dispositifs, les caméras et les contrôleurs de porte qui conviennent le mieux à leur activité.

Security Center SaaS peut également se connecter de manière transparente aux dispositifs et à l’infrastructure de sécurité sur site. Les dispositifs de contrôle d’accès et les caméras qui ne sont pas prêts pour le cloud peuvent facilement être connectés à Security Center SaaS à l’aide des dispositifs connectés de Genetec.

– Disponibilité

Security Center SaaS sera disponible dans le monde entier à partir d’avril 2024 auprès des partenaires certifiés de Genetec, sous forme d’abonnements progressifs basés sur le nombre de connexions d’appareils nécessaires.