Keenetic dévoile les 9 avantages à s’équiper d’un routeur Wi-Fi performant

février 2024 par Keenetic

Il reçoit les informations en provenance du fournisseur d’accès Internet et les distribue aux différents appareils connectés, créant ainsi un réseau local sans fil. Grâce aux ondes radio qu’il émet, il organise le trafic de manière harmonieuse et évite les embouteillages numériques entre nos multiples appareils. Un Wi-Fi sans routeur serait un chaos de données !

Un routeur Wi-Fi est donc indispensable, encore faut-il choisir le bon. Voici 9 bonnes raisons de bien s’équiper :

Un contrôle parental avancé :

Les routeurs Wi-Fi Keenetic permettent de bloquer des catégories de sites et d’applications pour éviter que les enfants aient accès à des contenus inappropriés. Les plages horaires peuvent être configurées pour les appareils des enfants afin de limiter l’accès, l’utilisation excessive d’Internet entraînant des séquelles physiques et psychologiques à cet âge délicat. Un rapport exhaustif d’utilisation existe également pour voir le temps passé par les enfants sur Internet et les sites consultés.

Un Wi-Fi maillé :

Pour élargir la couverture Wi-Fi dans une grande maison ou entre les murs, les routeurs Keenetic fonctionnent en mode Mesh, offrant la possibilité d’étendre la couverture de la connexion aux zones sans Wi-Fi en connectant un autre produit de la gamme au routeur principal.

Une connexion stable avec IntelliQoS :

La fonction IntelliQoS intégrée au routeur Keenetic permet de gérer la file d’attente des différentes demandes provenant de tous les appareils connectés pour lutter contre la saturation de la mémoire. La connexion reste donc stable et sans latence, peu importe le nombre d’utilisateurs simultanés.

Une priorisation de la connexion :

Les routeurs Wi-Fi Keenetic offrent la possibilité de prioriser les trafics pour avoir une connexion optimale pour les activités nécessitant une connexion parfaite comme les jeux en ligne. Les applications ou les sites choisis bénéficieront d’une connexion améliorée avec une partie de la bande passante qui leur sera exclusivement réservée.

Des mises à jour fréquentes et automatiques des routeurs :

Les routeurs se mettent à jour automatiquement et régulièrement pour maintenir une connexion toujours stable et assurer une cybersécurité indéfectible.

Une application au cœur du routeur :

Keenetic propose une application pour pouvoir gérer son routeur et sa connexion à distance. Elle permet de configurer l’accès pour les invités, d’avoir un contrôle parental sur l’activité des enfants et de tester l’état et la vitesse de la connexion. L’interface de configuration de la Wi-Fi est intuitive et ergonomique pour que les paramètres du routeur puissent être modifiés en toute simplicité.

Une sécurité renforcée :

Les routeurs Keenetic sont équipés de pare-feu pour détecter les intrusions et protéger contre les logiciels malveillants, immunisant ainsi les utilisateurs contre les menaces en ligne. Les routeurs sont également compatibles avec les VPN pour renforcer la confidentialité des données.

Une gestion multiconnexion :

Avec la technologie MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Outpout), le routeur peut communiquer simultanément avec différents appareils et gérer plusieurs flux de données. Cela se traduit par une meilleure répartition de la bande passante, une réduction de latence et une amélioration des performances du réseau. Cette technologie est très utile pour les foyers dans lesquels beaucoup d’appareils se connectent simultanément.

Un Wi-Fi plus performant :

Les routeurs Keenetic offrent une expérience Wi-Fi stable grâce à leur logiciel innovant, KeeneticOS. Personnalisables et continuellement mis à jour, ils garantissent des performances optimales et une sécurité avancée. Avec leur gestion intelligente de la bande passante et leur compatibilité réseau étendue, les routeurs Keenetic assurent une connectivité fiable et sécurisée.