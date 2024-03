Journée mondiale de la sauvegarde : Toshiba encourage les utilisateurs à sauvegarder régulièrement leurs données

mars 2024 par Toshiba

Toshiba Electronics Europe GmbH souligne l’importance de la Journée mondiale de la sauvegarde (World Backup Day) de cette année, le 31 mars, journée destinée à prévenir la perte de données. Cette initiative indépendante répond directement aux préoccupations concernant la perte de données sur des appareils tels que les ordinateurs portables et les smartphones et sensibilise à la nécessité des sauvegardes et à la préservation des données. Le disque dur externe Canvio Flex de Toshiba rend les sauvegardes des appareils mobiles encore plus accessibles en permettant aux utilisateurs de faire des copies de fichiers importants directement depuis leur smartphone, sans avoir besoin d’un ordinateur portable ou d’un PC.

Selon des recherches menées par de nombreux groupes, seul un infime pourcentage de personnes effectue des sauvegardes fréquentes de leurs données numériques. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est qu’une partie importante de notre société qui génère continuellement des données ne sauvegarde jamais, ce qui la rend vulnérable à d’importants dangers de perte de données. Une enquête indépendante menée par Acronis, leader mondial de la cyberprotection, révèle que 41 % de tous les utilisateurs individuels sauvegardent rarement ou jamais leurs ordinateurs ou appareils mobiles. Selon le rapport le plus récent, 72 % de tous les utilisateurs ont dû effectuer une récupération à partir d’une sauvegarde au moins une fois cette année-là, ce qui implique que certains utilisateurs qui n’ont pas sauvegardé ont perdu définitivement leurs données.

Comme l’explique Larry Martinez-Palomo, Vice President, Head of Storage Products Division : « Dans un monde de plus en plus numérique, le besoin de solutions de stockage flexibles augmente. Les photos, vidéos et documents importants s’accumulent sur nos appareils – notamment les smartphones. La Journée mondiale de la sauvegarde contribue à sensibiliser à l’importance de sauvegarder ces fichiers plus régulièrement. Le disque dur externe Toshiba Canvio Flex facilite les sauvegardes : connectez le cordon USB à votre smartphone ou à un autre appareil et faites un glisser-déposer pour sécuriser l’avenir de vos fichiers et souvenirs numériques. »

Un plan de sauvegarde est l’une des stratégies les plus critiques pour préserver et assurer la sécurité des données. La sauvegarde garantit que même si l’appareil tombe entre de mauvaises mains, une sauvegarde des fichiers les plus importants est conservée, sécurisée et facilement accessible. Le Toshiba Canvio Flex fonctionne de manière interchangeable avec la plupart des principales plates-formes d’appareils et systèmes d’exploitation. Préformaté pour les Mac, les PC Windows, les smartphones et les tablettes, ce disque permet un accès transparent aux données et un partage entre appareils.