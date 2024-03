Comment protéger la confidentialité des données dans un contexte d’évolutions permanentes La protection des données n’est pas un concept statique

mars 2024 par OpenText Cybersecurity

Faire passer la confidentialité des données à un niveau supérieur devient un prérequis pour les organisations.

Quelles sont les tendances à venir en matière de confidentialité des données et les meilleures pratiques ?

1. La Data privacy n’est pas seulement une question de conformité. Privacy 2.0 est un nouveau paradigme qui va au-delà de la conformité et se concentre sur l’établissement d’une confiance avec les clients grâce à des pratiques éthiques en matière de données. Les organisations doivent adopter une approche holistique de la gouvernance, de la sécurité et de l’éthique des données, et aligner leurs stratégies de sécurité des données sur leurs objectifs commerciaux et les attentes de leurs clients.

2. La Data Privacy ne va pas tuer l’IA. Les données vont continuer de croître de manière exponentielle avec l’IA, l’apprentissage automatique et l’IA générative. Utiliser des méthodes disparates pour collecter, traiter et gérer les données ne suffira plus. Dans un monde de plus en plus numérisé, un programme moderne de confidentialité des données doit unifier la découverte et la protection des données afin d’améliorer les postures de confidentialité et de sécurité.

3. La Data Privacy n’est pas seulement une obligation légale, c’est aussi un avantage concurrentiel. Les organisations qui peuvent démontrer leur engagement en faveur de la confidentialité des données peuvent fidéliser leurs clients, améliorer la réputation de leur marque et se différencier sur le marché. En revanche, celles qui ne protègent pas leurs données risquent de voir leur réputation entachée, de se voir infliger des amendes et de voir leur responsabilité juridique engagée.

4. La Data Privacy n’est pas une solution unique. Elle dépend du contexte, de la finalité et de la sensibilité des données collectées, traitées et partagées. Les organisations doivent procéder régulièrement à des audits et à des évaluations des données afin d’identifier leurs actifs, leurs risques et leurs obligations en matière de données, et de mettre en œuvre des contrôles et des mesures appropriés pour protéger leurs données.

5. La Data Privacy n’est pas un état statique. Il s’agit d’un processus dynamique qui nécessite un contrôle, un examen et une amélioration constants. Les organisations doivent suivre l’évolution du paysage de la protection de la vie privée et adapter leurs politiques et pratiques en conséquence. Elles doivent également éduquer et responsabiliser leurs employés et leurs clients sur les droits et les responsabilités en matière de confidentialité des données.

6. La Data Privacy n’est pas un effort individuel. Il s’agit d’un effort de collaboration qui implique de multiples parties prenantes au sein de l’entreprise et au-delà. Les organisations doivent définir clairement les rôles et les responsabilités en matière de confidentialité des données et favoriser une culture de la confidentialité des données à tous les niveaux et dans toutes les fonctions. Elles doivent également s’engager avec des partenaires externes, tels que les régulateurs, les fournisseurs et les clients, afin de garantir l’alignement et la conformité sur les questions de confidentialité des données.