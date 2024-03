Journée mondiale de la sauvegarde des données : tous les jours devraient être un 31 mars

mars 2024 par Steve Bradford, Senior VP EMEA chez SailPoint

« Face aux menaces sophistiquées qui sévissent actuellement, la simple sauvegarde des données ne constitue pas une mesure de sécurité suffisante. L’authentification à deux facteurs pour toutes les données, y compris celles qui sont sauvegardées, est également indispensable. Cependant, pour réduire le risque de brèches, les entreprises doivent aller plus loin et envisager la sécurité des identités à travers une approche unifiée et basée sur l’IA. Cela permettant de renforcer les défenses organisationnelles, en détectant et en signalant immédiatement les comportements suspects. De cette manière, les entreprises peuvent avoir une vision claire et précise de qui a accès à quoi, quand et pourquoi, leur permettant de comprendre et de gérer efficacement les différentes autorisations. » déclare Steve Bradford, Senior VP EMEA chez SailPoint.

« La Journée mondiale de la sauvegarde est l’occasion de rappeler qu’il ne suffit plus de sauvegarder. Prenez des mesures pour sauvegarder régulièrement vos données, mais assurez-vous qu’il ne s’agit là que d’un contrôle de sécurité parmi tant d’autres mis en place par l’entreprise. »