Journée mondiale de la sauvegarde des données : l’optimisation de la gestion des données au service des entreprises

mars 2024 par Arnaud De Backer Channel Sales Manager EMEA Chez Keeper Security

Face à l’essor du tout numérique et du commerce en ligne, l’utilisation des données par les entreprises est devenue une source de préoccupation majeure pour les consommateurs. Cette année, la journée mondiale de la sauvegarde des données, ou World Backup Day, aura lieu ce dimanche 31 mars. L’occasion idéale pour faire le point sur les bonnes pratiques à mener ! Cette journée qui vise à alerter sur l’importance de la protection des données, permet de sensibiliser les entreprises à informer les consommateurs sur la manière dont ils peuvent protéger leur vie privée en ligne ainsi qu’à leur apprendre à devenir de bons gestionnaires de données. Parce que la confidentialité des données et la sécurité des données sont aujourd’hui un enjeu crucial elles.

Sécurité des données et confidentialité des données, deux termes pour deux objectifs

Malgré leur proximité intrinsèque, la confidentialité des données et la sécurité des données sont deux enjeux aussi essentiels que distincts. On le sait, les données utilisateurs doivent impérativement être sécurisées pour une bonne protection de leur vie privée. Cependant, lorsque l’on parle de sécurité des données, on fait référence au matériel, aux logiciels, politiques, procédures, les garanties et autres contrôles internes que les organisations mettent en place pour assurer que les données ne peuvent pas être consultées ou modifiées par des personnes non autorisées. De son côté, la confidentialité des données implique le traitement et la manipulation appropriés des données des utilisateurs. Le but ? Assurer la sécurité complète pour des données protégées contre toute compromission et veiller à ce que les données soient collectées et utilisées uniquement à des fins commerciales légitimes. C’est justement dans ce cadre que le consentement de collecte des données utilisateurs, ou clients, est plus qu’important. Les entreprises doivent les informer sur la manière dont elles vont les utiliser et garantir le respect des obligations de conformité réglementaire.

Enjeu de la confidentialité des données : quelques recommandations pour les entreprises

Il est nécessaire d’examiner attentivement les pratiques et politiques de collecte de données pour comprendre précisément quelles informations votre entreprise recueille sur les utilisateurs. Des politiques qui par ailleurs peuvent amener à être revues ou modifiées régulièrement. De nombreuses entreprises stockent des quantités considérables de « dark data », des données non utilisées et souvent méconnues de leur part. En plus de potentiellement violer les lois sur la protection de la vie privée, ces données représentent également un risque pour la sécurité puisque les entreprises ne peuvent pas protéger des actifs dont elles ne savent pas l’existence.

Sans besoin réel d’une information client pour votre entreprise, il est conseiller de s’abstenir de la collecter. En plus d’être une pratique exemplaire en matière de confidentialité des données, cela contribue à éviter l’accumulation de données inutiles. Assurez-vous également de tenir vos employés et vos clients informés des principaux changements dans les lois sur la protection de la vie privée de manière continue. Il est essentiel que tous les employés bénéficient d’une formation continue sur des sujets tels que la cybersécurité, la gouvernance des données, la confidentialité et la conformité. Cette formation doit être régulièrement mise à jour pour refléter les évolutions légales, technologiques et les changements dans l’utilisation des données par votre entreprise. En outre, veillez à sécuriser tous les mots de passe des employés en imposant l’utilisation de mots de passe robustes et uniques, ainsi que l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe et d’une authentification multi-facteurs (MFA) chaque fois que cela est possible.

En plus de reconnaitre l’importance de la sauvegarde des données comme un point clé de la sécurité des informations de leurs clients et utilisateurs, les entreprises doivent se concentrer sur un traitement des données collectées qui, bien mené, sécurisera leurs environnements, leurs applications, leurs clients et leurs utilisateurs.