Journée européenne de la protection des données 2024 : commentaire de Samir Desai, VP of Product Management at GTT

janvier 2024 par Samir Desai, Director, Managed Security Services, Products, chez GTT Communications

Le commentaire de Samir Desai, VP of Product Management at GTT sur le Data Privacy Day 2024 / Journée européenne de la protection des données 2024.

« Cette année, la journée européenne de la protection des données nous rappelle à quel point il est important pour les entreprises de protéger ce qu’elles ont de plus cher : les données. Malheureusement, cela n’a jamais été aussi difficile.

L’adoption rapide du cloud computing, l’IoT/IIoT, les équipements mobiles et le travail à distance ont augmenté à la fois la taille et la complexité de l’environnement réseau, et les cybercriminels en profitent. Au-delà des menaces classiques - comme le phishing – les entreprises doivent aujourd’hui se défendre contre une un ensemble de nouveaux risques, comme la manière dont l’IA générative peut potentiellement amplifier les tentatives de phishing en facilitant et en accélérant la création de contenus convaincants par des personnes mal intentionnées.

Pour garantir la sécurité des données des applications cloud tout en assurant une connectivité fiable pour le travail hybride ou à distance, les entreprises doivent investir dans les bonnes solutions. Des partenaires de sécurité et de services managés peuvent les aider à identifier et mettre en place les technologies adéquates pour sécuriser un périmètre qui ne cesse de s’étendre.

Par exemple, une approche Zero-trust pour le réseau combinant à la fois sa sécurité et une connectivité définie par logiciel à partir d’une interface cloud unique, pourrait être un catalyseur de changement. Ses fonctionnalités de sécurité ’toujours actives’ signifient que les données sont protégées, quel que soit l’endroit où se trouvent les ressources ou les utilisateurs finaux dans l’environnement de l’entreprise. »