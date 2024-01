Journée de la protection des données : L’IA a fait de la confidentialité des données une priorité en 2024 - Commentaire Netskope

janvier 2024 par Neil Thacker, RSSI EMEA chez Netskope

« L’année dernière a été marquée par l’accélération fulgurante de l’innovation en matière d’IA, et les progrès sont déjà en train de refaçonner les industries et de redéfinir la façon dont les entreprises pensent et fonctionnent. L’intégration de l’IA dans d’innombrables tâches opérationnelles a permis aux organisations de prendre des décisions plus rapides, d’automatiser davantage les processus et de mieux prédire les comportements avec une efficacité remarquable.

Cependant, l’essor de l’IA a également soulevé d’inévitables questions sur la confidentialité des données, et a mis en évidence la nécessité de protéger les informations sensibles. Alors que les régulateurs s’empressent de rattraper le rythme de l’innovation, la confidentialité des données figure parmi les priorités de 2024. Les entreprises doivent être proactives pour s’assurer qu’elles n’exposent pas des données sensibles ou propriétaires à des risques inutiles par le biais d’applications et d’intégrations d’IA tierces.

Heureusement, de nombreux problèmes de protection des données causés par l’utilisation de l’IA peuvent également être résolus avec l’aide de l’IA. Les entreprises devraient donc commencer par mobiliser les outils d’IA et de Machine Learning au sein de leur pile de sécurité pour s’assurer que les données sont protégées dans quatre domaines : la catégorisation des données sensibles, la formation des employés, la prévention des pertes de données et la détection des menaces. »