InterCERT France passe le cap des 100 membres !

mars 2024 par Marc Jacob

InterCERT France, acteur majeur dans la Coopération des équipes de détection et de réponse aux incidents de sécurité informatique, vient d’accueillir son 100ème membre, le CSIRT Bourgogne Franche Comté. Un jalon significatif dans la croissance et l’action de ce collectif regroupant les plus grands experts de la Réponse à Incident de Cybersécurité en France.

“ L’objectif pour l’avenir est de continuer à rayonner, tout en maintenant des normes élevées de compétence et de professionnalisme au sein de la communauté. En atteignant ce chiffre symbolique des 100 membres, InterCERT France se prépare à relever de nouveaux défis et à étendre son influence dans le domaine de la cybersécurité en France. Nous poursuivons nos efforts pour renforcer la collaboration et la coopération entre les membres et ainsi mieux protéger les infrastructures et les entreprises contre les menaces cyber. ” explique Frédéric Le Bastard, Président de l’association InterCERT France.

“ C’est à double titre que le CERT-FR se réjouit de voir l’InterCERT France franchir ce nouveau cap. Cela conforte le rôle majeur de l’association dans l’écosystème des CSIRT en France. Le CERT-FR, membre historique de cette association, souhaite la soutenir à être le porte-voix des CSIRT en France. Par ailleurs, l’intégration de ce 100ème nouveau venu, le CSIRT régional Bourgogne-Franche-Comté, s’inscrit dans la dynamique de montée en puissance des jeunes CSIRT territoriaux, relais indispensables pour adapter la capacité de réponse du pays à l’augmentation constante du niveau de la menace. A terme, c’est d’ailleurs l’ensemble des CSIRT territoriaux qui ont vocation à rejoindre l’association.” complète Mathieu Feuillet, chef du CERT-FR.

Croître pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la menace cyber

Atteindre le cap des 100 membres a des implications positives sur les missions de l’association InterCERT France. Cela renforcera la capacité collective à détecter, prévenir et répondre aux cybermenaces émergentes tout en favorisant un partage accru d’expertise et de ressources.

De plus, cela permet à l’association d’étendre son influence et son impact dans la promotion d’une culture de sécurité opérationnelle numérique robuste au niveau national.

Avec un collectif aussi riche et en développement continu, l’association intègre parmi les plus grands experts nationaux de la sécurité numérique, maintenant des normes élevées de compétence et de professionnalisme.

La 100ème équipe de l’association InterCERT France est un CSIRT régional : le CSIRT Bourgogne Franche Comté. En accueillant ce nouveau membre, l’association élargit la portée géographique de son action, renforçant son impact à travers le territoire. Ainsi la communauté enrichit ses travaux en matière de cybersécurité. InterCERT France permet aux entreprises et aux organisations régionales une coopération plus efficace dans la prévention et la réponse aux incidents de sécurité informatique.

Par ailleurs, le collectif InterCERT France, jusqu’à présent national, peut étendre ses ressources, le CSIRT régional apportant avec lui ses propres compétences et expertises.

Plus l’association accueillera de membres régionaux, plus elle sera riche de nouvelles capacités de détection et de réponse aux incidents cyber à travers le pays.

A propos de l’association InterCERT France - https://www.intercert-france.fr

Fondée en 2021, en réponse à la croissance significative de sa communauté, l’association InterCERT France est née de la volonté de ses membres de pérenniser un réseau d’organisations ayant des activités de réponse à incident d’origine cyber souvent dénommés CERT, (Computer Emergency Response Team, ou CSIRT, Computer Security Incident Response Team) sur le territoire français.

Présidée par Frédéric Le Bastard, l’association InterCERT France a pour mission de :

• Faciliter et encourager les échanges d’informations techniques et de bonnes pratiques en matière de réponse à un incident cyber et de connaissance sur la menace,

• Promouvoir une coopération rapide et effective au niveau opérationnel permettant de mieux appréhender les attaques,

• Contribuer à accentuer la maturité de la sécurité des systèmes d’information par l’aide auprès des équipes les plus récentes ou en cours de constitution,

• Promouvoir le modèle CERT / CSIRT en France et soutenir le développement de ces derniers à travers le parrainage et l’organisation de rencontres et ateliers,

• Partager des connaissances et savoir-faire au sein du réseau.