unyc renforce sa gamme de cybersécurité avec Fortinet

mars 2024 par Marc Jacob

Hébergée en cœur de réseau et infogérée par les équipes unyc, cette solution s’appuie sur la technologie Fortinet, l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité et acteur majeur de la convergence entre réseau et sécurité. Elle est activable en toute simplicité depuis Atlas, l’interface digitale de services proposée par unyc qui permet aux partenaires de travailler en toute autonomie.

Grâce au FortiGate next-generation firewall (NGFW), unyc propose une solution de pare-feu plus flexible, sans la nécessité d’un équipement sur site et s’adaptant à la taille du client. Cette collaboration avec Fortinet permettra aux partenaires unyc de proposer des services de pare-feu au plus grand nombre, et en particulier aux TPE, marché encore largement dépourvu de protection réseau.

Alors que 4 entreprises sur 10 ont déjà subi une ou plusieurs attaques informatiques, seulement 30 % dispose d’une triple protection (antivirus, firewall, antispam) pour leur réseau. (Source : enquête CPME cybersécurité).

Dans ce contexte, le Firewall as-a-Service by unyc, permet ainsi aux plus de 1000 partenaires unyc de proposer une offre plus complète de réseau sécurisé et de bénéficier de tous les avantages d’un pare-feu hébergé en cœur de réseau (installation à distance, mises à jour externalisées et pilotage depuis un point central).

Le modèle économique du Firewall hébergé permet enfin au partenaire de bénéficier d’une offre très compétitive, sur la base d’un abonnement récurrent, sans investissement initial ou stock à financer.

Cette offre de Firewall as-a-Service vise donc à remplacer les firewalls traditionnellement installés chez les clients en offrant donc une protection en temps réel contre les menaces en ligne.