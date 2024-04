INCERT GIE lance Keys&More

avril 2024 par Marc Jacob

La solution KMS combine une plateforme puissante pour une gestion centralisée, des options de déploiement flexibles et des services de conseil stratégique. Disponible en mode cloud (KMSaaS), sur site ou hybride, Keys&More rationalise la gestion de l’ensemble du cycle de vie des clés cryptographiques : génération, distribution, stockage, rotation, révocation, récupération ou encore destruction des clés.

Grâce à une plateforme pensée pour simplifier l’usage d’utilisateurs non experts, les fabricants d’équipements d’origine (OEM) supervisent la gestion des utilisateurs, les signatures numériques, le cryptage, le décryptage et bien plus encore. Ce système unifié les aide à se mettre en conformité, à accroître l’efficacité opérationnelle, à réduire les coûts et à appliquer les meilleures pratiques en matière de cryptographie.

En tant que solution indépendante de toute plateforme tierce, Keys&More fonctionne avec n’importe quel fournisseur de cloud et de multiples fournisseurs de HSM et de bases de données.

Keys&More espère trouver un écho dans l’industrie automobile en raison (1) de ses besoins de déploiement complexes, (2) de sa dépendance croissante à l’égard des appareils connectés et (3) des réglementations industrielles. La solution permet aux organisations d’exploiter en toute sécurité les tendances transformatrices, telles que Vehicle-to-Everything, l’Internet des objets et la digitalisation de la chaîne de production.

Aujourd’hui, au travers de cette collaboration, les services proposés par Keys&More sont déjà présents dans les voitures connectées de 14 fabricants automobiles de renommée mondiale.