DocuSign dévoile Docusign IAM

avril 2024 par Marc Jacob

Docusign annonce développement significatif de sa vision et de sa stratégie, en créant une nouvelle catégorie SaaS - Intelligent Agreement Management - et en dévoilant Docusign IAM, une plateforme de gestion intelligente des contrats dotée d’une suite d’applications métier intégrant cette catégorie. Docusign IAM aidera les entreprises de toute taille à transformer les données des contrats en informations exploitables, à accélérer la vérification des contrats et à augmenter la productivité de l’ensemble de l’organisation.

Contrats repoussés au trimestre suivant, clients potentiels confrontés à des processus d’inscription mal conçus, pertes d’argent en raison du non-respect des termes des contrats, la plupart des entreprises sont aujourd’hui piégées dans une "impasse contractuelle", dans laquelle des systèmes et des processus d’accords obsolètes ralentissent l’activité et confinent des informations critiques dans des fichiers statiques et déconnectés des systèmes existants.

Le coût de ce manque d’interopérabilité est important. Une étude DocuSign menée avec Deloitte prochainement disponible estime qu’en moyenne chaque année, 25 000 heures sont perdues lors de l’élaboration des contrats, 6 000 heures sont perdues dans l’organisation, le stockage et la gestion des contrats et 14 000 heures sont perdues dans l’analyse des accords pour en tirer des enseignements.

Au total, la gestion inadéquate des accords coûterait 1 862 milliards d’euros (2 000 milliards de dollars) aux entreprises à travers le monde chaque année.

IAM ou l’Intelligent Agreement Platform pour sortir de l’impasse contractuelle

Face à ce constat et pour sortir de cette impasse contractuelle, DocuSign a créé Docusign IAM, une plateforme de gestion des accords de bout en bout, première entité d’une nouvelle catégorie SaaS d’intelligent agreement management, et qui apporte ainsi une première réponse forte pour faire évoluer la gestion des accords.

A l’instar des catégories telles que la gestion de la relation client (CRM), la gestion des ressources humaines (HRM) et la planification des ressources de l’entreprise (ERP) qui ont tiré parti des nouvelles technologies pour se moderniser, DocuSign IAM utilisera l’IA pour réformer et optimiser les processus de gestion des accords.

"Docusign pose un regard innovant et technologique sur le secteur des accords avec ses nouvelles annonces autour de la gestion intelligente des contrats", a déclaré Ryan O’Leary, directeur de recherche chez IDC. "Ces annonces orientent Docusign vers une approche de plateforme modulaire qui devrait apporter plus de valeur aux clients en leur permettant de relever leurs propres défis organisationnels.”

La plateforme DocuSign IAM et ses applications

La plateforme et les applications Docusign IAM réuniront de manière transparente les différents composants du processus de gestion des accords et exploiteront l’IA pour accélérer la création de contrats, améliorer les négociations et fournir des informations stratégiques pour gérer les portefeuilles d’accords.

Avec Docusign IAM, les entreprises de toutes tailles pourront :

• Créer des contrats de manière collaborative, automatisée et intégrée à tous leurs processus et systèmes commerciaux tels que CRM, HRM et ERP.

• S’engager dans des contrats plus rapidement, plus sécurisés et avec une meilleure expérience pour le client final, le partenaire et le collaborateur.

• Gérer les contrats en exposant les informations qui y sont cachées, en libérant de la valeur et en réduisant les risques inutiles.

Ces nouvelles fonctionnalités seront rendues possibles par les nouveaux services de la plateforme Docusign IAM :

• Docusign Navigator, un référentiel intelligent qui permet aux entreprises de centraliser le stockage, la gestion et l’analyse des accords provenant de n’importe quelle source, qu’il s’agisse de Docusign ou d’un tiers. Plus qu’un simple stockage de documents, Navigator est alimenté par l’IA de Docusign, pour transformer efficacement les accords non structurés en données structurées. Une fois ces données libérées, Navigator permet aux utilisateurs de trouver facilement des accords, d’accéder rapidement à des informations essentielles et d’obtenir des informations précieuses sur leurs accords.

• Docusign Maestro aide les utilisateurs à créer des flux de travail flexibles et personnalisables, adaptés à leurs besoins, sans avoir à écrire une seule ligne de code. Les utilisateurs peuvent ainsi configurer des flux de travail personnalisés en quelques minutes - en combinant les fonctionnalités de Docusign telles que la signature électronique, la vérification d’identité et la vérification de données avec des applications tierces pour les connecter à leurs processus d’entreprise.

• App Center, un nouveau centre d’intégration, conçu pour que chaque partie des processus d’accord fonctionne de manière personnalisée pour chaque entreprise. En s’appuyant sur l’écosystème de développeurs et de partenaires de DocuSign, les utilisateurs peuvent facilement découvrir, installer et connecter une grande variété d’applications (HubSpot, Salesforce, Microsoft OneDrive,Google Drive, etc.) pour intégrer leurs systèmes existants à Docusign IAM.

La plateforme DocuSign IAM sera disponible aux États-Unis à partir du mois de mai et en Europe dans le courant de l’année.