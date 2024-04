IFCO confie à Retarus et Telekom la digitalisation de ses processus de commande

avril 2024 par Marc Jacob

IFCO, leader international sur le marché des emballages réutilisables pour les produits alimentaires frais, utilise désormais la solution Retarus Cloud Fax de Retarus (partenaire de Telekom) pour ses processus de commande et de facturation. Les fournisseurs d’IFCO auront également la possibilité de passer leurs commandes de bacs réutilisables via le service Retarus. IFCO est ainsi en mesure d’optimiser l’efficacité de son offre logistique durable tout en répondant aux exigences de sa clientèle mondiale.

IFCO est le premier fournisseur mondial de solutions d’emballage réutilisables pour les produits alimentaires frais, expédiant chaque année près de deux milliards de produits d’épicerie, dont des fruits, des légumes, de la viande et des œufs. Parmi les clients et partenaires de l’entreprise basée en Allemagne et présente sur cinq continents, de nombreuses organisations utilisent le fax pour communiquer et passer des commandes. IFCO prend également en charge les commandes reçues par e-mail, ainsi que le système de commande en ligne propre à son entreprise. Avant d’opter pour les services cloud de Retarus, IFCO exploitait ses propres serveurs et machines de télécopie, qui nécessitaient une maintenance importante. Dans le cadre de la digitalisation de ses processus, l’entreprise a cherché à remplacer ces serveurs et appareils par un fournisseur de fax dans le cloud actif à l’échelle mondiale, et offrant une assistance locale. Telekom a trouvé en Retarus le partenaire idéal pour répondre à ces défis pour IFCO, particulièrement dans la mesure où il s’agissait d’intégrer et de fournir ces services facilement à partir de data centers européens.

Des solutions sur mesure pour des processus de commande efficaces

La mise en place de la solution s’est déroulée rapidement grâce aux API flexibles de Retarus. La demande des départements spécialisés d’IFCO de conserver leurs numéros de fax existants a également été honorée. De plus, une demande spécifique des employés japonais, qui souhaitaient une solution de gestion de fax distincte, a été développée et instaurée.

En externalisant ses opérations de fax auprès de Retarus, partenaire de Telekom, IFCO peut désormais offrir à ses clients un meilleur service grâce à la haute accessibilité de Retarus. Grâce à son modèle de paiement par utilisation, Retarus ne facture que les pages de fax réellement envoyées et reçues. De plus, les administrateurs d’IFCO ont à tout moment le contrôle total sur les services qu’ils utilisent grâce au portail d’administration myEAS de Retarus. La digitalisation par le biais des services Cloud Fax permet non seulement d’économiser du papier, mais aussi de faciliter les processus de commande en les rendant nettement plus efficaces pour les clients d’IFCO dans le monde entier.

Une étape importante vers la digitalisation

« L’intégration des services Cloud Fax de Retarus s’est déroulée sans difficulté. Nous sommes soulagés d’avoir enfin remplacé nos serveurs et appareils analogiques par une solution de fax digitale, qui nous permet d’abandonner nos processus basés sur le papier », explique Markus Moltenbrey, Directeur Architecture et Infrastructure chez IFCO.

« Nous sommes heureux que nos services Cloud Fax permettent à IFCO d’améliorer considérablement l’efficacité de leurs processus de commande. Leur décision d’opter pour Retarus Cloud Fax pour soutenir des opérations cruciales démontre leur confiance dans ce type de services et en notre entreprise – ce dont nous pouvons être fiers », ajoute Martin Hager, fondateur et CEO de Retarus. « Grâce à la flexibilité de nos API et à la personnalisation du service pour répondre à des exigences particulières, nous avons pu fournir à IFCO une solution digitale sur mesure. Les processus de fax basés sur le cloud contribuent non seulement à optimiser les coûts, mais aussi à faciliter l’implémentation d’une méthode de travail plus durable et sans papier. Son utilisation très réussie chez IFCO est une étape supplémentaire vers la digitalisation, et souligne la capacité de performance de notre service mondial Retarus Cloud Fax. »