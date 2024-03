Hermitage Solution a signé un accord avec CoreView

mars 2024 par Marc Jacob

Il s’agit de la seule plateforme sur le marché qui permet de satisfaire à

la fois les problématiques de gestion informatique et la gestion commerciale

dans Microsoft 365, notamment les politiques internes, les réglementations

externes et les opérations quotidiennes.

CoreView et Simeon Cloud proposent une approche complète en quatre étapes

de la gestion des utilisateurs Microsoft 365 :

1. La première étape, menée par Simeon Cloud, se concentre sur la

configuration intelligente, automatisant la configuration initiale pour

obtenir des environnements Microsoft 365 conformes et bien structurés.

2. Dans un second temps, CoreView inclut la gouvernance automatisée, en

ajoutant des outils avancés pour l’application des politiques et la

surveillance proactive, améliorant ainsi la gestion des utilisateurs.

3. La troisième phase consiste en l’administration déléguée, où

CoreView facilite la distribution des tâches administratives, garantissant

le respect des politiques de gouvernance.

4. Enfin, la phase de contrôle sans code assure une surveillance

continue et une adaptation aux nouveaux paramètres de Microsoft 365, en

maintenant une santé et une conformité optimales des utilisateurs grâce à

des capacités de baselining et de sauvegarde.

Cette approche intégrée

garantit une gestion efficace, sécurisée et conforme de Microsoft 365.