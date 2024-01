GTT élargit son portefeuille SASE avec Fortinet

janvier 2024 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. étend son portefeuille Secure Connect managé, avec une offre SASE (Secure Access Service Edge) unique, optimisée par les solutions de Fortinet. Ces capacités améliorées combinent les technologies de sécurité et de mise en réseau sécurisées de Fortinet, notamment Zero Trust Network Access (ZTNA), Firewall-as-a-Service (FWaaS), Cloud Access Secure Broker (CASB) et Secure Web Gateway (SWG), avec le SD-WAN managé primé de GTT et une suite complète de services professionnels pour une visibilité et un contrôle en temps réel.

GTT déploie les solutions Fortinet au sein de son infrastructure réseau, en maintenant tout le trafic sur son backbone IP mondial. Cela permet de réduire la latence, l’instabilité et la perte de paquets ; la disponibilité du réseau est améliorée et une sécurité accrue est garantie. GTT offre aux clients le choix de déployer leurs solutions SASE sur mesure et évolutives sur site ou dans le cloud à l’aide de machines virtuelles pour aider les entreprises à réduire leurs coûts, simplifier leurs opérations et relever des défis de sécurité complexes. Avec une solution SASE à fournisseur unique et à fournisseur double dans le cadre de son portefeuille Secure Connect managé, GTT aide à protéger les clients de l’application jusqu’au terminal, tout en offrant davantage de visibilité et de contrôle pour les équipes IT et de sécurité.

GTT et Fortinet sont des partenaires de longue date dans la fourniture de solutions de réseau sécurisées, au service des entreprises du monde entier, depuis plus de dix ans.