Delinea lance un programme de partenariat

janvier 2024 par Marc Jacob

Delinea annonce son nouveau programme de partenariat. Cette initiative commerciale complète est conçue pour fournir des avantages, des ressources et des opportunités de croissance adaptés aux besoins de l’entreprise et du marché des partenaires. Pour diriger le nouveau programme et faire progresser l’écosystème mondial des partenaires de Delinea, la société a promu Kara Trovato au poste de vice-présidente channel pour l’Amérique et a embauché Miles Rippon au poste de vice-président channel pour l’international.

Le nouveau programme Delinea a été créé pour améliorer la pratique PAM dans les entreprises des partenaires. Il démontre une fois de plus l’engagement de la société à atteindre des objectifs communs. Il offre quatre niveaux - Entry, Silver, Gold et Platinum - avec des exigences et des avantages variés pour convenir à tous les types de partenaires. Il comprend des mécanismes qui facilitent et soutiennent la croissance de l’entreprise en fournissant une sécurité et offrant des incitations financières et des récompenses prévisibles.

Les exigences du programme de partenariat de Delinea sont basées sur la place occupée par la pratique PAM au sein de l’entreprise d’un partenaire et sur le nombre minimum de professionnels de l’avant-vente et de la vente certifiés PAM. Les avantages comprennent des incitations financières, un soutien marketing, une formation et un accompagnement, ainsi qu’une implication pratique dans les opportunités clients. Les partenaires Delinea peuvent progresser à tous les niveaux au fur et à mesure que leur activité PAM se développe, obtenant ainsi des récompenses et un soutien plus important au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins.

Le programme a également été pensé avec flexibilité pour s’adapter à de nombreux modèles commerciaux de partenaires qui revendent, recommandent ou offrent des services, des services managés, y compris les revendeurs, les intégrateurs de systèmes globaux (GSI), et les fournisseurs de services managés (MSP/MSSP).

Delinea annonce également que Miles Rippon a rejoint Delinea en tant que vice-président channel à l’international et assurera le succès de l’écosystème des partenaires et dirigera les équipes channel dans les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique. Miles a plus de 20 ans d’expérience dans des postes de direction channel, plus récemment chez Absolute Software et CyberArk.

En outre, Kara Trovato a été promue vice-présidente channel pour l’Amérique. Elle dirigera le programme et accélérera l’écosystème des partenaires aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Kara a rejoint la société il y a sept ans et a établi, développé et dirigé de nombreuses relations avec les partenaires les plus importants de la région. Elle a également été nommée sur la liste CRN Women of the Channel chaque année depuis 2019.